Ex-speler KAA Gent, Mechelen en Anderlecht doet Rode Duivels dromen: bocht van 180 graden?

Hij deed een aantal maanden geleden nog een liefdesverklaring aan La Roja, maar hij heeft nog nooit voor de Spaanse nationale ploeg of zelfs maar de U21 gespeeld. En dus lijkt Matias Fernandez-Pardo van gedachten te kunnen veranderen. Mogen de Rode Duivels hoop koesteren?

"Ik wil voor Spanje spelen": eind 2024 liet Matias Fernandez-Pardo daar geen twijfel over bestaan. Ondanks zijn geboorte in Brussel en zijn verleden bij Anderlecht, KV Mechelen en AA Gent was het duidelijk: het zou Spanje worden.

Spanje ... of toch nog België voor Matias Fernandez-Pardo?

Tot dusver kon hij echter nog geen minuten maken voor La Roja en tot vier keer toe heeft hij al een selectie voor de U21 geweigerd. Het lijkt erop dat Fernandez-Pardo eerst zekerheid wil dat hij kan doorbreken in de A-kern van Spanje.

Die garanties kunnen of willen ze hem niet geven bij de Spanjaarden en dus blijft het tot dusver afwachten wat er gaat gebeuren. Ondertussen blijft de speler het bij LOSC Lille wel uitstekend doen, met alle gevolgen van dien.

Speler is ondertussen al dertig miljoen euro waard

Zijn marktwaarde is volgens Transfermarkt ondertussen al dertig(!) miljoen euro geworden en met zeven goals en vijf assists is hij van levensbelang voor de club uit Rijsel. Het maakt diverse topclubs wakker, maar voorlopig de Spaanse voetbalbond nog niet.

Volgens Het Laatste Nieuws zou hij momenteel de nodige druk aan het zetten zijn op de Spanjaarden. Met de Belgische nationale ploeg als stok achter de deur. Kan hij op die manier alsnog mee naar het WK met de Rode Duivels?