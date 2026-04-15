Ex-speler KAA Gent, Mechelen en Anderlecht doet Rode Duivels dromen: bocht van 180 graden?

Hij deed een aantal maanden geleden nog een liefdesverklaring aan La Roja, maar hij heeft nog nooit voor de Spaanse nationale ploeg of zelfs maar de U21 gespeeld. En dus lijkt Matias Fernandez-Pardo van gedachten te kunnen veranderen. Mogen de Rode Duivels hoop koesteren?

"Ik wil voor Spanje spelen": eind 2024 liet Matias Fernandez-Pardo daar geen twijfel over bestaan. Ondanks zijn geboorte in Brussel en zijn verleden bij Anderlecht, KV Mechelen en AA Gent was het duidelijk: het zou Spanje worden.

Spanje ... of toch nog België voor Matias Fernandez-Pardo?

Tot dusver kon hij echter nog geen minuten maken voor La Roja en tot vier keer toe heeft hij al een selectie voor de U21 geweigerd. Het lijkt erop dat Fernandez-Pardo eerst zekerheid wil dat hij kan doorbreken in de A-kern van Spanje.

Die garanties kunnen of willen ze hem niet geven bij de Spanjaarden en dus blijft het tot dusver afwachten wat er gaat gebeuren. Ondertussen blijft de speler het bij LOSC Lille wel uitstekend doen, met alle gevolgen van dien.

Speler is ondertussen al dertig miljoen euro waard

Zijn marktwaarde is volgens Transfermarkt ondertussen al dertig(!) miljoen euro geworden en met zeven goals en vijf assists is hij van levensbelang voor de club uit Rijsel. Het maakt diverse topclubs wakker, maar voorlopig de Spaanse voetbalbond nog niet.

Lees ook... En wat nu? Romelu Lukaku brengt ook de Rode Duivels in de problemen
Volgens Het Laatste Nieuws zou hij momenteel de nodige druk aan het zetten zijn op de Spanjaarden. Met de Belgische nationale ploeg als stok achter de deur. Kan hij op die manier alsnog mee naar het WK met de Rode Duivels?

De strijd tegen de tijd is begonnen voor Nathan De Cat: haalt hij de bekerfinale?

De strijd tegen de tijd is begonnen voor Nathan De Cat: haalt hij de bekerfinale?

15:30
En wat nu? Romelu Lukaku brengt ook de Rode Duivels in de problemen

En wat nu? Romelu Lukaku brengt ook de Rode Duivels in de problemen

14:40
2
De onvoorspelbaarheid van Union die het verschil zou kunnen maken met/tegen Club Brugge

De onvoorspelbaarheid van Union die het verschil zou kunnen maken met/tegen Club Brugge

15:00
Ongeziene opsteker voor RSC Anderlecht? Vijf miljoen euro of zelfs meer op komst

Ongeziene opsteker voor RSC Anderlecht? Vijf miljoen euro of zelfs meer op komst

14:20
1
De vloek van Anderlecht: paars-wit begint opnieuw verzwakt aan dé match van het seizoen

De vloek van Anderlecht: paars-wit begint opnieuw verzwakt aan dé match van het seizoen

11:40
6
🎥 RSC Anderlecht geeft ex-Rode Duivel Marvin Ogunjimi een verrassende nieuwe rol

🎥 RSC Anderlecht geeft ex-Rode Duivel Marvin Ogunjimi een verrassende nieuwe rol

11:00
'Sporting Charleroi wil speler wegkapen bij ... RSC Anderlecht'

'Sporting Charleroi wil speler wegkapen bij ... RSC Anderlecht'

13:00
De redder van het Waasland? Speler blijft maar scoren en maakt indruk - volgend jaar JPL?

De redder van het Waasland? Speler blijft maar scoren en maakt indruk - volgend jaar JPL?

14:00
Uitvinder van de play-offs is streng en vreest het ergste

Uitvinder van de play-offs is streng en vreest het ergste

13:30
Nieuwe late opdoffer voor Belgian Red Flames: "Alles nog in eigen handen"

Nieuwe late opdoffer voor Belgian Red Flames: "Alles nog in eigen handen"

12:20
Een fortuin kwijt? USA lijkt duidelijk statement te maken in verband met WK 2026

Een fortuin kwijt? USA lijkt duidelijk statement te maken in verband met WK 2026

07:40
21
Het Vetlesen-effect? Analisten zeggen wat het verschil was tussen Club Brugge en STVV

Het Vetlesen-effect? Analisten zeggen wat het verschil was tussen Club Brugge en STVV

11:20
Kan Nathan De Cat de bekerfinale halen? We gingen te rade bij een sportarts én vonden precedenten bij De Bruyne, Mbappé en Depay

Kan Nathan De Cat de bekerfinale halen? We gingen te rade bij een sportarts én vonden precedenten bij De Bruyne, Mbappé en Depay

07:00
3
Wordt speler Antwerp hét koopje van de zomer? Al maanden van de aardbodem verdwenen, maar ...

Wordt speler Antwerp hét koopje van de zomer? Al maanden van de aardbodem verdwenen, maar ...

12:00
Big Rom naar Anderlecht? 'Grote concurrent duikt op'

Big Rom naar Anderlecht? 'Grote concurrent duikt op'

09:00
23
Deze prestatie had Anderlecht héél hard nodig: Justin Heekeren legt druk bij Colin Coosemans én zorgt voor extra pigment in contractonderhandelingen

Deze prestatie had Anderlecht héél hard nodig: Justin Heekeren legt druk bij Colin Coosemans én zorgt voor extra pigment in contractonderhandelingen

06:30
Wat levert het 'titelduel' op? Filip Joos formeel: "Dat kan Union SG niet tegen Club Brugge"

Wat levert het 'titelduel' op? Filip Joos formeel: "Dat kan Union SG niet tegen Club Brugge"

10:30
16
Verrassing: 'Club Brugge wil Ajax, Lille, Dortmund & co aftroeven voor speler van ... Standard'

Verrassing: 'Club Brugge wil Ajax, Lille, Dortmund & co aftroeven voor speler van ... Standard'

10:00
1
Herman Van Holsbeeck is terug in de voetbalwereld en breekt de stilte

Herman Van Holsbeeck is terug in de voetbalwereld en breekt de stilte

08:00
3
Drama voor ex-doelman Anderlecht: na vier wedstrijden en één assist is het al over en sluiten

Drama voor ex-doelman Anderlecht: na vier wedstrijden en één assist is het al over en sluiten

08:20
'Belgische eersteklasser wapent zich voor transferstrijd en verlengt contract van absolute sterkhouder'

'Belgische eersteklasser wapent zich voor transferstrijd en verlengt contract van absolute sterkhouder'

22:00
Kassa kassa? 'PSV wil Newcastle & co aftroeven voor sterkhouder KRC Genk'

Kassa kassa? 'PSV wil Newcastle & co aftroeven voor sterkhouder KRC Genk'

09:30
1
Droomtransfer voor vele miljoenen komt dichterbij voor goudhaantje Club Brugge: ex-coach legt uit

Droomtransfer voor vele miljoenen komt dichterbij voor goudhaantje Club Brugge: ex-coach legt uit

08:40
4
Analisten zeer helder over Diakhon en Leko

Analisten zeer helder over Diakhon en Leko

07:20
Maesschalck spreekt na de storm over Romelu Lukaku: "Hij was dat beu"

Maesschalck spreekt na de storm over Romelu Lukaku: "Hij was dat beu"

19:00
1
Ondanks contractverlenging: dit wordt één van de heetste transferdossiers deze zomer in België Analyse

Ondanks contractverlenging: dit wordt één van de heetste transferdossiers deze zomer in België

18:40
4
Komt er een héél opvallende terugkeer aan? 'Kasper Dolberg is aangeboden bij RSC Anderlecht en... Club Brugge'

Komt er een héél opvallende terugkeer aan? 'Kasper Dolberg is aangeboden bij RSC Anderlecht en... Club Brugge'

22:30
14
De eerste twee halvefinalisten in de Champions League zijn gekend

De eerste twee halvefinalisten in de Champions League zijn gekend

23:00
7
Aurelio De Laurentiis beslist, Anderlecht droomt: 'Napoli wil af van (loon van) Romelu Lukaku én laat Rode Duivel gratis vertrekken'

Aurelio De Laurentiis beslist, Anderlecht droomt: 'Napoli wil af van (loon van) Romelu Lukaku én laat Rode Duivel gratis vertrekken'

19:40
1
Woorden van Nicky Hayen keren als een boemerang terug: "Nog nooit gehoord van een trainer van een profclub"

Woorden van Nicky Hayen keren als een boemerang terug: "Nog nooit gehoord van een trainer van een profclub"

21:40
2
Manchester City, Manchester United én Arsenal willen Sandro Tonali: 'Newcastle United plakt dit héél duidelijke bedrag op Italiaan'

Manchester City, Manchester United én Arsenal willen Sandro Tonali: 'Newcastle United plakt dit héél duidelijke bedrag op Italiaan'

21:20
1
"Anders krijgen we op onze kop": Lardot tevreden over arbitrage in Standard - Westerlo en Anderlecht - Gent

"Anders krijgen we op onze kop": Lardot tevreden over arbitrage in Standard - Westerlo en Anderlecht - Gent

16:30
Achtergrond bij een héél opmerkelijke transferconstructie: Hoe RB Leipzig profiteerde van Italiaanse paniek en Openda voor héél véél geld kon slijten

Achtergrond bij een héél opmerkelijke transferconstructie: Hoe RB Leipzig profiteerde van Italiaanse paniek en Openda voor héél véél geld kon slijten

21:00
1
Mist Bruggeling het WK? "Als hij zijn niveau had door kunnen trekken ..."

Mist Bruggeling het WK? "Als hij zijn niveau had door kunnen trekken ..."

17:00
6
Is deze Nederlandse international hét koopje van de zomer? Premier League-topclubs staan in de rij

Is deze Nederlandse international hét koopje van de zomer? Premier League-topclubs staan in de rij

20:20
Marc Brys of Tom Saintfiet? De keuze is gevallen in Ghana

Marc Brys of Tom Saintfiet? De keuze is gevallen in Ghana

17:20

