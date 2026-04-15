'Sporting Charleroi wil speler wegkapen bij ... RSC Anderlecht'

RSC Anderlecht wil in de Champions' Play-offs en/of de bekerfinale Europees voetbal verzekeren voor volgend seizoen. Sporting Charleroi probeert nog een ultieme poging te wagen via de Europe Play-offs, al lijkt dat steeds minder waarschijnlijk.

Sporting Charleroi is opnieuw aan aanbouw. De voorbije weken ging het heel wat minder en dat kostte uiteindelijk zelfs de kop van coach Hans Cornelis, die T1 mocht worden nadat Rik De Mil naar KAA Gent vertrok.

Samuel Ntanda in de belangstelling van Charleroi

De Carolo's zijn ondertussen al het vizier enigszins op volgend seizoen aan het richten, want deze jaargang lijkt het moeilijk te gaan worden om opnieuw Europees voetbal af te gaan dwingen. En dus wordt ook gekeken naar transfers.

De retour à Anderlecht l’été dernier, Samuel Ntanda Lukisa pourrait déjà changer d’air dès cet été, tout en restant en Belgique. D’après nos informations, l’international U23 congolais pourrait s’engager au Sporting Club de… pic.twitter.com/bfYd9UEhjj — BOOMSPORTSRDC (@boomsportsrdc) April 11, 2026

Eentje daarvan zou volgens Afrikaanse bronnen leiden naar ... RSC Anderlecht. Samuel Ntanda zou namelijk op de radar staan van de Zebra's. Hoe waarachtig die geruchten zijn? Dat is nog een andere vraag momenteel.

Ntanda wil doorbreken in de Jupiler Pro League

Ntanda werkt namelijk aan zijn doorbraak bij Anderlecht. Hij ziet in 2026 een kansrijke periode en wil snel stappen zetten. De aanvaller kwam over van Sampdoria, waar hij al ervaring had opgedaan in zowel Serie A als Serie B.





De A-kern van Anderlecht was dit jaar dan ook het doel, speelminuten in de Jupiler Pro League een must. En dus is de vraag stilaan of hij die bij Anderlecht zal gaan krijgen, of dat een (tijdelijke) overstap naar een ander team een optie kan worden.