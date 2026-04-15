'Sporting Charleroi wil speler wegkapen bij ... RSC Anderlecht'

Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

RSC Anderlecht wil in de Champions' Play-offs en/of de bekerfinale Europees voetbal verzekeren voor volgend seizoen. Sporting Charleroi probeert nog een ultieme poging te wagen via de Europe Play-offs, al lijkt dat steeds minder waarschijnlijk.

Sporting Charleroi is opnieuw aan aanbouw. De voorbije weken ging het heel wat minder en dat kostte uiteindelijk zelfs de kop van coach Hans Cornelis, die T1 mocht worden nadat Rik De Mil naar KAA Gent vertrok.

Samuel Ntanda in de belangstelling van Charleroi

De Carolo's zijn ondertussen al het vizier enigszins op volgend seizoen aan het richten, want deze jaargang lijkt het moeilijk te gaan worden om opnieuw Europees voetbal af te gaan dwingen. En dus wordt ook gekeken naar transfers.

Eentje daarvan zou volgens Afrikaanse bronnen leiden naar ... RSC Anderlecht. Samuel Ntanda zou namelijk op de radar staan van de Zebra's. Hoe waarachtig die geruchten zijn? Dat is nog een andere vraag momenteel.

Ntanda wil doorbreken in de Jupiler Pro League

Ntanda werkt namelijk aan zijn doorbraak bij Anderlecht. Hij ziet in 2026 een kansrijke periode en wil snel stappen zetten. De aanvaller kwam over van Sampdoria, waar hij al ervaring had opgedaan in zowel Serie A als Serie B.

De A-kern van Anderlecht was dit jaar dan ook het doel, speelminuten in de Jupiler Pro League een must. En dus is de vraag stilaan of hij die bij Anderlecht zal gaan krijgen, of dat een (tijdelijke) overstap naar een ander team een optie kan worden.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Charleroi
Samuel Ntanda

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 34
Seraing Seraing 17/04 SK Beveren SK Beveren
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 17/04 Francs Borains Francs Borains
RSCA Futures RSCA Futures 17/04 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
KV Kortrijk KV Kortrijk 17/04 RWDM Brussels RWDM Brussels
K Beerschot VA K Beerschot VA 17/04 Lommel SK Lommel SK
Jong Genk Jong Genk 17/04 KAA Gent KAA Gent
Lierse SK Lierse SK 17/04 KSC Lokeren KSC Lokeren
Luik FC Luik FC 17/04 Eupen Eupen

Nieuwste reacties

Lommelaar Lommelaar over Beerschot, Lommel & co (en Dender?) kennen hun kalender voor de rest van het seizoen Vital Verheyen Vital Verheyen over Een fortuin kwijt? USA lijkt duidelijk statement te maken in verband met WK 2026 Vital Verheyen Vital Verheyen over Komt er een héél opvallende terugkeer aan? 'Kasper Dolberg is aangeboden bij RSC Anderlecht en... Club Brugge' FCB vo altijd FCB vo altijd over Wat levert het 'titelduel' op? Filip Joos formeel: "Dat kan Union SG niet tegen Club Brugge" snuffel snuffel over De vloek van Anderlecht: paars-wit begint opnieuw verzwakt aan dé match van het seizoen Stigo12 Stigo12 over En wat nu? Romelu Lukaku brengt ook de Rode Duivels in de problemen Stigo12 Stigo12 over Big Rom naar Anderlecht? 'Grote concurrent duikt op' Vital Verheyen Vital Verheyen over Ex-speler KAA Gent, Mechelen en Anderlecht doet Rode Duivels dromen: bocht van 180 graden? Dinkalink Dinkalink over Ongeziene opsteker voor RSC Anderlecht? Vijf miljoen euro of zelfs meer op komst Sv1978 Sv1978 over Jelle Vossen moet nog iets kwijt over Sven Vandenbroeck: "Ik denk dat dat niet alleen voor mij geldt" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved