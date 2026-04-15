'STVV houdt zijn hart vast: sterkhouder mogelijk out voor KAA Gent'

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
Na twee nederlagen in de play-offs hoopt Sint-Truiden zich te herpakken tegen KAA Gent. Arbnor Muja is twijfelachtig voor het duel.

Na de reguliere competitie hijgde STVV nog in de nek van Union en Club Brugge. In de Champions' Play-Offs leden de Kanaries echter al twee nederlagen in evenveel wedstrijden. De achterstand op Union en Club is zo opgelopen tot respectievelijk negen en tien punten.

Komende zondag hoopt STVV zich te herpakken op het veld van KAA Gent, de vijfde in de stand. Met nog maar vier punten voorsprong op Anderlecht en vijf op Gent en KV Mechelen moeten de mannen van Wouter Vrancken vol aan de bak voor de derde plek.

STVV dreigt nu een belangrijke speler te moeten missen voor de verplaatsing naar de Arteveldestad. Volgens Het Belang van Limburg is Arbnor Muja namelijk zeer twijfelachtig na de spierblessure in de lies die hij opliep tegen Club Brugge.

Muja werd laat in de tweede  helft naar de kant gehaald, nadat hij bij een afgeblokt schot richting doel geblesseerd raakte. De Albanese vleugelspeler is nog niet helemaal afgeschreven voor het duel, maar de vrees bestaat dat de wedstrijd tegen Gent te vroeg komt.


Muja wordt door STVV tot het einde van het seizoen gehuurd van het Turkse Samsunspor. Hij was in de competitie al goed voor 5 goals en 1 assist in 23 duels.

Champions League: dit zijn de laatste twee halvefinalisten na een zinderende voetbalavond

Play-off 1

 Speeldag 2
STVV STVV 1-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 KAA Gent KAA Gent

Play-off 2

 Speeldag 2
Charleroi Charleroi 2-1 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Westerlo Westerlo
KRC Genk KRC Genk 0-0 OH Leuven OH Leuven

Play-off 3

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 3-0 La Louvière La Louvière
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

