'STVV houdt zijn hart vast: sterkhouder mogelijk out voor KAA Gent'

Na twee nederlagen in de play-offs hoopt Sint-Truiden zich te herpakken tegen KAA Gent. Arbnor Muja is twijfelachtig voor het duel.

Na de reguliere competitie hijgde STVV nog in de nek van Union en Club Brugge. In de Champions' Play-Offs leden de Kanaries echter al twee nederlagen in evenveel wedstrijden. De achterstand op Union en Club is zo opgelopen tot respectievelijk negen en tien punten.

Komende zondag hoopt STVV zich te herpakken op het veld van KAA Gent, de vijfde in de stand. Met nog maar vier punten voorsprong op Anderlecht en vijf op Gent en KV Mechelen moeten de mannen van Wouter Vrancken vol aan de bak voor de derde plek.

STVV zonder Arbnor Muja tegen Gent?

STVV dreigt nu een belangrijke speler te moeten missen voor de verplaatsing naar de Arteveldestad. Volgens Het Belang van Limburg is Arbnor Muja namelijk zeer twijfelachtig na de spierblessure in de lies die hij opliep tegen Club Brugge.

Muja werd laat in de tweede helft naar de kant gehaald, nadat hij bij een afgeblokt schot richting doel geblesseerd raakte. De Albanese vleugelspeler is nog niet helemaal afgeschreven voor het duel, maar de vrees bestaat dat de wedstrijd tegen Gent te vroeg komt.



Muja wordt door STVV tot het einde van het seizoen gehuurd van het Turkse Samsunspor. Hij was in de competitie al goed voor 5 goals en 1 assist in 23 duels.