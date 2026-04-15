De nood aan een nieuw stadion is groot: Club Brugge strikt absoluut record

De nood aan een nieuw stadion is groot: Club Brugge strikt absoluut record
Of Club Brugge dit seizoen de titel zal pakken of niet? Dat zal pas binnen een dikke maand duidelijk worden. Maar de supporters hebben er alvast zin in. En ze hebben ook al zin in ... volgend seizoen, zoveel is duidelijk.

De nood aan een nieuw stadion op Jan Breydel wordt elk jaar duidelijker en duidelijker. Het stadion is verouderd, maar de supporters willen er wel héél erg graag bij zijn. En dat zal ook volgend seizoen het geval zijn.

Meer dan 19000 abonnementen verkocht bij Club Brugge

"De voorrangsperiode voor onze abonnees zit erop, en wat voor één: alle records zijn dit jaar gesneuveld. Nooit eerder verlengden zoveel Blauw-Zwarte fan hun plek in Jan Breydel", aldus Club Brugge op haar webstek vol trots. 

"19.054 supporters verzekerden zich reeds van hun abonnement, een absoluut record. Bekijk hieronder het vervolg van de timing. Heb je nog niet verlengd en wil je graag een andere plaats in het stadion? Dat kan", aldus blauw-zwart.

Club Brugge breekt records

"Op maandag 20 april om 10u start de wisselperiode. Fans die graag een ander plekje willen, hebben tot en met vrijdag 25 april om hun keuze te maken. Let op: enkel fans die nog niet verlengd hebben én hun account op voorhand geverifieerd hebben kunnen hiervan gebruik maken."

Alleen maar goed nieuws dus dat de plannen om Jan Breydel aan te pakken en een nieuw stadion neer te poten op de Olympia-site eindelijk de goede weg uitgaan. Dat maakt dat er binnen enkele jaren nog nieuwe records kunnen en zullen sneuvelen.

Neymar krijgt het stevig aan de stok met de fans van Santos: "Jij dikkerd!"

Neymar krijgt het stevig aan de stok met de fans van Santos: "Jij dikkerd!"

19:20
Oud-Rode Duivel kijkt uit naar weerzien met Roberto Martinez op het WK: "Zullen zeker enkele woorden wisselen"

Oud-Rode Duivel kijkt uit naar weerzien met Roberto Martinez op het WK: "Zullen zeker enkele woorden wisselen"

19:10
Deze Rode Duivel is wel héél ambitieus: "Ik voel me een mix van Kompany en Vertonghen"

Deze Rode Duivel is wel héél ambitieus: "Ik voel me een mix van Kompany en Vertonghen"

19:00
Van der Elst en Vidarsson zien het: "Zo kan je kampioen worden"

Van der Elst en Vidarsson zien het: "Zo kan je kampioen worden"

17:40
Het is beslist: 'Club Brugge incasseert meer dan 20 miljoen euro, maar verliest sterkhouder'

Het is beslist: 'Club Brugge incasseert meer dan 20 miljoen euro, maar verliest sterkhouder'

16:30
7
Op naar het ultieme titelduel? Dit is uw favoriet ... of verandert u deze week van mening?

Op naar het ultieme titelduel? Dit is uw favoriet ... of verandert u deze week van mening?

17:00
Nijpend probleem op deze positie? Marc Wilmots heeft al twee spelers op de radar

Nijpend probleem op deze positie? Marc Wilmots heeft al twee spelers op de radar

18:00
De onvoorspelbaarheid van Union die het verschil zou kunnen maken met/tegen Club Brugge

De onvoorspelbaarheid van Union die het verschil zou kunnen maken met/tegen Club Brugge

15:00
Ex-speler Charleroi en Standard (met zoon bij Anderlecht) kent verdict na vijf jaar juridische strijd

Ex-speler Charleroi en Standard (met zoon bij Anderlecht) kent verdict na vijf jaar juridische strijd

17:20
De strijd tegen de tijd is begonnen voor Nathan De Cat: haalt hij de bekerfinale?

De strijd tegen de tijd is begonnen voor Nathan De Cat: haalt hij de bekerfinale?

15:30
Tegen Italië in plaats van Iran op het WK? Bondscoach is wel héél helder

Tegen Italië in plaats van Iran op het WK? Bondscoach is wel héél helder

16:00
En wat nu? Romelu Lukaku brengt ook de Rode Duivels in de problemen

En wat nu? Romelu Lukaku brengt ook de Rode Duivels in de problemen

14:40
13
Ongeziene opsteker voor RSC Anderlecht? Vijf miljoen euro of zelfs meer op komst

Ongeziene opsteker voor RSC Anderlecht? Vijf miljoen euro of zelfs meer op komst

14:20
1
Het Vetlesen-effect? Analisten zeggen wat het verschil was tussen Club Brugge en STVV

Het Vetlesen-effect? Analisten zeggen wat het verschil was tussen Club Brugge en STVV

11:20
De redder van het Waasland? Speler blijft maar scoren en maakt indruk - volgend jaar JPL?

De redder van het Waasland? Speler blijft maar scoren en maakt indruk - volgend jaar JPL?

14:00
Wat levert het 'titelduel' op? Filip Joos formeel: "Dat kan Union SG niet tegen Club Brugge"

Wat levert het 'titelduel' op? Filip Joos formeel: "Dat kan Union SG niet tegen Club Brugge"

10:30
16
Uitvinder van de play-offs is streng en vreest het ergste

Uitvinder van de play-offs is streng en vreest het ergste

13:30
2
'Sporting Charleroi wil speler wegkapen bij ... RSC Anderlecht'

'Sporting Charleroi wil speler wegkapen bij ... RSC Anderlecht'

13:00
Ex-speler KAA Gent, Mechelen en Anderlecht doet Rode Duivels dromen: bocht van 180 graden?

Ex-speler KAA Gent, Mechelen en Anderlecht doet Rode Duivels dromen: bocht van 180 graden?

12:40
9
De vloek van Anderlecht: paars-wit begint opnieuw verzwakt aan dé match van het seizoen

De vloek van Anderlecht: paars-wit begint opnieuw verzwakt aan dé match van het seizoen

11:40
6
Nieuwe late opdoffer voor Belgian Red Flames: "Alles nog in eigen handen"

Nieuwe late opdoffer voor Belgian Red Flames: "Alles nog in eigen handen"

12:20
Analisten zeer helder over Diakhon en Leko

Analisten zeer helder over Diakhon en Leko

07:20
Wordt speler Antwerp hét koopje van de zomer? Al maanden van de aardbodem verdwenen, maar ...

Wordt speler Antwerp hét koopje van de zomer? Al maanden van de aardbodem verdwenen, maar ...

12:00
1
🎥 RSC Anderlecht geeft ex-Rode Duivel Marvin Ogunjimi een verrassende nieuwe rol

🎥 RSC Anderlecht geeft ex-Rode Duivel Marvin Ogunjimi een verrassende nieuwe rol

11:00
Droomtransfer voor vele miljoenen komt dichterbij voor goudhaantje Club Brugge: ex-coach legt uit

Droomtransfer voor vele miljoenen komt dichterbij voor goudhaantje Club Brugge: ex-coach legt uit

08:40
4
Verrassing: 'Club Brugge wil Ajax, Lille, Dortmund & co aftroeven voor speler van ... Standard'

Verrassing: 'Club Brugge wil Ajax, Lille, Dortmund & co aftroeven voor speler van ... Standard'

10:00
3
Big Rom naar Anderlecht? 'Grote concurrent duikt op'

Big Rom naar Anderlecht? 'Grote concurrent duikt op'

09:00
24
Kassa kassa? 'PSV wil Newcastle & co aftroeven voor sterkhouder KRC Genk'

Kassa kassa? 'PSV wil Newcastle & co aftroeven voor sterkhouder KRC Genk'

09:30
1
Herman Van Holsbeeck is terug in de voetbalwereld en breekt de stilte

Herman Van Holsbeeck is terug in de voetbalwereld en breekt de stilte

08:00
3
Drama voor ex-doelman Anderlecht: na vier wedstrijden en één assist is het al over en sluiten

Drama voor ex-doelman Anderlecht: na vier wedstrijden en één assist is het al over en sluiten

08:20
Een fortuin kwijt? USA lijkt duidelijk statement te maken in verband met WK 2026

Een fortuin kwijt? USA lijkt duidelijk statement te maken in verband met WK 2026

07:40
27
Kan Nathan De Cat de bekerfinale halen? We gingen te rade bij een sportarts én vonden precedenten bij De Bruyne, Mbappé en Depay

Kan Nathan De Cat de bekerfinale halen? We gingen te rade bij een sportarts én vonden precedenten bij De Bruyne, Mbappé en Depay

07:00
3
Deze prestatie had Anderlecht héél hard nodig: Justin Heekeren legt druk bij Colin Coosemans én zorgt voor extra pigment in contractonderhandelingen

Deze prestatie had Anderlecht héél hard nodig: Justin Heekeren legt druk bij Colin Coosemans én zorgt voor extra pigment in contractonderhandelingen

06:30
Komt er een héél opvallende terugkeer aan? 'Kasper Dolberg is aangeboden bij RSC Anderlecht en... Club Brugge'

Komt er een héél opvallende terugkeer aan? 'Kasper Dolberg is aangeboden bij RSC Anderlecht en... Club Brugge'

22:30
15
De eerste twee halvefinalisten in de Champions League zijn gekend

De eerste twee halvefinalisten in de Champions League zijn gekend

23:00
7
'Belgische eersteklasser wapent zich voor transferstrijd en verlengt contract van absolute sterkhouder'

'Belgische eersteklasser wapent zich voor transferstrijd en verlengt contract van absolute sterkhouder'

22:00

Play-off 1

 Speeldag 2
STVV STVV 1-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 KAA Gent KAA Gent

Play-off 2

 Speeldag 2
Charleroi Charleroi 2-1 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Westerlo Westerlo
KRC Genk KRC Genk 0-0 OH Leuven OH Leuven

Play-off 3

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 3-0 La Louvière La Louvière
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

