De nood aan een nieuw stadion is groot: Club Brugge strikt absoluut record

Of Club Brugge dit seizoen de titel zal pakken of niet? Dat zal pas binnen een dikke maand duidelijk worden. Maar de supporters hebben er alvast zin in. En ze hebben ook al zin in ... volgend seizoen, zoveel is duidelijk.

De nood aan een nieuw stadion op Jan Breydel wordt elk jaar duidelijker en duidelijker. Het stadion is verouderd, maar de supporters willen er wel héél erg graag bij zijn. En dat zal ook volgend seizoen het geval zijn.

Meer dan 19000 abonnementen verkocht bij Club Brugge

"De voorrangsperiode voor onze abonnees zit erop, en wat voor één: alle records zijn dit jaar gesneuveld. Nooit eerder verlengden zoveel Blauw-Zwarte fan hun plek in Jan Breydel", aldus Club Brugge op haar webstek vol trots.

Maar liefst 𝟏𝟗.𝟎𝟓𝟒 abonnementen vlogen de voorbije weken de deur uit tijdens de voorrangsperiode, een absoluut record! 🚜



"19.054 supporters verzekerden zich reeds van hun abonnement, een absoluut record. Bekijk hieronder het vervolg van de timing. Heb je nog niet verlengd en wil je graag een andere plaats in het stadion? Dat kan", aldus blauw-zwart.

Club Brugge breekt records

"Op maandag 20 april om 10u start de wisselperiode. Fans die graag een ander plekje willen, hebben tot en met vrijdag 25 april om hun keuze te maken. Let op: enkel fans die nog niet verlengd hebben én hun account op voorhand geverifieerd hebben kunnen hiervan gebruik maken."





Alleen maar goed nieuws dus dat de plannen om Jan Breydel aan te pakken en een nieuw stadion neer te poten op de Olympia-site eindelijk de goede weg uitgaan. Dat maakt dat er binnen enkele jaren nog nieuwe records kunnen en zullen sneuvelen.