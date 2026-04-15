En wat nu? Romelu Lukaku brengt ook de Rode Duivels in de problemen

We stevenen af ​​op een rampscenario: Romelu Lukaku zal dit seizoen niet meer voor Napoli spelen, tenzij er een dramatische wending plaatsvindt, iets wat de Italiaanse pers niet langer lijkt te verwachten. Dus, wat moeten we nu doen?

Onverdedigbaar. Zo zou je de houding van Romelu Lukaku ten opzichte van Napoli kunnen omschrijven, zonder te weten wat er achter de schermen is gebeurd om deze situatie te verklaren. Want feit blijft: Lukaku negeerde de ultimatums van wat nog steeds zijn werkgever is, volledig bewust (hij is slim genoeg om dat te weten) van de gevolgen van zijn handelen.

Lieven Maesschalck mag dan proberen zijn cliënt te verdedigen: het probleem is niet zozeer dat Romelu voor revalidatie in België koos in plaats van Italië (Kevin De Bruyne ging ook naar de kliniek in Antwerpen!), maar eerder dat hij dat deed zonder toestemming van Napoli.

Romelu Lukaku gaat sowieso naar het WK, maar ...

En hoe dan ook, het resultaat is hetzelfde: volgens de Italiaanse pers is de kans groot dat Lukaku dit seizoen niet meer in actie komt. De timing is niet goed, zeker niet met oog op het WK ook dat binnenkort begint.

Tenzij hij een terugval krijgt en fysiek niet beschikbaar is, is er een kans van 100% (en niet 99%) dat de bondscoach de topscorer aller tijden van de Rode Duivels selecteert voor het WK in de VS. En zelfs als hij licht geblesseerd zou zijn en alleen beschikbaar zou zijn voor de achtste finales, zou Garcia hem nog steeds selecteren.

... de situatie van 2022 zou zich kunnen herhalen

Romelu Lukaku is te belangrijk in de ogen van de bondscoach, de selectie en de Belgische voetbalbond. Dat zagen we duidelijk in 2022: naar Qatar gaan zonder hem was ondenkbaar, ook al was hij totaal niet in vorm, zoals bleek uit zijn vroegtijdige wissel tegen Kroatië. Drieënhalf jaar later dreigt hetzelfde scenario zich te herhalen.



Want het gaat niet alleen om het einde van het seizoen: als de situatie zo blijft, zal Lukaku tegen de tijd dat het WK begint, sinds eind mei 2025 slechts 64 minuten hebben gespeeld. Eén uur speeltijd in een jaar. Zelfs de beste spits aller tijden zou na zo'n periode niet zomaar zijn topvorm terugvinden. Denken dat een trainingskamp met de staf van de Rode Duivels en twee oefenwedstrijden tegen Kroatië en Tunesië voldoende zullen zijn, is een illusie.