Ex-speler Charleroi en Standard (met zoon bij Anderlecht) kent verdict na vijf jaar juridische strijd

Ex-speler Charleroi en Standard (met zoon bij Anderlecht) kent verdict na vijf jaar juridische strijd
Het zijn moeilijke jaren geweest voor Geoffrey Mujangi Bia. De gewezen speler van onder meer Standard stond al vijf jaar op de radar van Justitie. Maar hij is nu eindelijk vrijgesproken. Een grote opluchting voor de creatieve speler.

Sportief gezien heeft Geoffrey Mujangi Bia sinds zijn laatste passage bij Ganshoren een pauze ingelast in zijn carrière. Hij helpt onder meer zijn zoon Adjani om stap voor stap door te groeien bij Anderlecht, waar die uitblinkt bij de U18 en intussen ook al zijn profdebuut maakte bij de RSCA Futures.

Een kweek zonder zijn medeweten

Op persoonlijk vlak kwam de voormalige winger van Standard en Charleroi in de problemen met justitie na de ontdekking van 1.330 cannabisplanten in de kelder van zijn appartementsgebouw in Zellik in juni 2021.

Hij had aan de politie uitgelegd dat hij niet betrokken was bij die activiteit: de kelder zou gebruikt zijn door een Albanese bouwvakker om er materiaal op te slaan. De zaak belandde voor het Brusselse hof van Beroep, zo meldt La Dernière Heure.

Mujangi Bia eindelijk vrijgesproken

Intussen is het verdict gevallen, en dat zorgde voor een grote opluchting bij Geoffrey Mujangi Bia: hij is vrijgesproken. Vertegenwoordigd door meester Yannick De Vlaemynck benadrukte de ex-Rode Duivel dat hij niet over de sleutel beschikte van de kelderdeur van zijn huurder.

Lees ook... 'Sporting Charleroi wil speler wegkapen bij ... RSC Anderlecht'
Er werden bovendien geen DNA-sporen van hem aangetroffen op de locatie, wat het Hof van Beroep sterkte in zijn beslissing. Vijf jaar na de feiten kan Geoffrey Mujangi Bia dit dossier eindelijk achter zich laten.

Nijpend probleem op deze positie? Marc Wilmots heeft al twee spelers op de radar

Nijpend probleem op deze positie? Marc Wilmots heeft al twee spelers op de radar

18:00
Neymar krijgt het stevig aan de stok met de fans van Santos: "Jij dikkerd!"

Neymar krijgt het stevig aan de stok met de fans van Santos: "Jij dikkerd!"

19:20
Deze Rode Duivel is wel héél ambitieus: "Ik voel me een mix van Kompany en Vertonghen"

Deze Rode Duivel is wel héél ambitieus: "Ik voel me een mix van Kompany en Vertonghen"

19:00
Oud-Rode Duivel kijkt uit naar weerzien met Roberto Martinez op het WK: "Zullen zeker enkele woorden wisselen"

Oud-Rode Duivel kijkt uit naar weerzien met Roberto Martinez op het WK: "Zullen zeker enkele woorden wisselen"

19:10
De strijd tegen de tijd is begonnen voor Nathan De Cat: haalt hij de bekerfinale?

De strijd tegen de tijd is begonnen voor Nathan De Cat: haalt hij de bekerfinale?

15:30
'Sporting Charleroi wil speler wegkapen bij ... RSC Anderlecht'

'Sporting Charleroi wil speler wegkapen bij ... RSC Anderlecht'

13:00
De nood aan een nieuw stadion is groot: Club Brugge strikt absoluut record

De nood aan een nieuw stadion is groot: Club Brugge strikt absoluut record

18:30
Op naar het ultieme titelduel? Dit is uw favoriet ... of verandert u deze week van mening?

Op naar het ultieme titelduel? Dit is uw favoriet ... of verandert u deze week van mening?

17:00
Van der Elst en Vidarsson zien het: "Zo kan je kampioen worden"

Van der Elst en Vidarsson zien het: "Zo kan je kampioen worden"

17:40
Het is beslist: 'Club Brugge incasseert meer dan 20 miljoen euro, maar verliest sterkhouder'

Het is beslist: 'Club Brugge incasseert meer dan 20 miljoen euro, maar verliest sterkhouder'

16:30
7
Ongeziene opsteker voor RSC Anderlecht? Vijf miljoen euro of zelfs meer op komst

Ongeziene opsteker voor RSC Anderlecht? Vijf miljoen euro of zelfs meer op komst

14:20
1
De vloek van Anderlecht: paars-wit begint opnieuw verzwakt aan dé match van het seizoen

De vloek van Anderlecht: paars-wit begint opnieuw verzwakt aan dé match van het seizoen

11:40
6
En wat nu? Romelu Lukaku brengt ook de Rode Duivels in de problemen

En wat nu? Romelu Lukaku brengt ook de Rode Duivels in de problemen

14:40
13
Tegen Italië in plaats van Iran op het WK? Bondscoach is wel héél helder

Tegen Italië in plaats van Iran op het WK? Bondscoach is wel héél helder

16:00
🎥 RSC Anderlecht geeft ex-Rode Duivel Marvin Ogunjimi een verrassende nieuwe rol

🎥 RSC Anderlecht geeft ex-Rode Duivel Marvin Ogunjimi een verrassende nieuwe rol

11:00
De onvoorspelbaarheid van Union die het verschil zou kunnen maken met/tegen Club Brugge

De onvoorspelbaarheid van Union die het verschil zou kunnen maken met/tegen Club Brugge

15:00
De redder van het Waasland? Speler blijft maar scoren en maakt indruk - volgend jaar JPL?

De redder van het Waasland? Speler blijft maar scoren en maakt indruk - volgend jaar JPL?

14:00
Ex-speler KAA Gent, Mechelen en Anderlecht doet Rode Duivels dromen: bocht van 180 graden?

Ex-speler KAA Gent, Mechelen en Anderlecht doet Rode Duivels dromen: bocht van 180 graden?

12:40
9
Uitvinder van de play-offs is streng en vreest het ergste

Uitvinder van de play-offs is streng en vreest het ergste

13:30
2
Wordt speler Antwerp hét koopje van de zomer? Al maanden van de aardbodem verdwenen, maar ...

Wordt speler Antwerp hét koopje van de zomer? Al maanden van de aardbodem verdwenen, maar ...

12:00
1
Nieuwe late opdoffer voor Belgian Red Flames: "Alles nog in eigen handen"

Nieuwe late opdoffer voor Belgian Red Flames: "Alles nog in eigen handen"

12:20
Het Vetlesen-effect? Analisten zeggen wat het verschil was tussen Club Brugge en STVV

Het Vetlesen-effect? Analisten zeggen wat het verschil was tussen Club Brugge en STVV

11:20
Kan Nathan De Cat de bekerfinale halen? We gingen te rade bij een sportarts én vonden precedenten bij De Bruyne, Mbappé en Depay

Kan Nathan De Cat de bekerfinale halen? We gingen te rade bij een sportarts én vonden precedenten bij De Bruyne, Mbappé en Depay

07:00
3
Big Rom naar Anderlecht? 'Grote concurrent duikt op'

Big Rom naar Anderlecht? 'Grote concurrent duikt op'

09:00
24
Deze prestatie had Anderlecht héél hard nodig: Justin Heekeren legt druk bij Colin Coosemans én zorgt voor extra pigment in contractonderhandelingen

Deze prestatie had Anderlecht héél hard nodig: Justin Heekeren legt druk bij Colin Coosemans én zorgt voor extra pigment in contractonderhandelingen

06:30
Wat levert het 'titelduel' op? Filip Joos formeel: "Dat kan Union SG niet tegen Club Brugge"

Wat levert het 'titelduel' op? Filip Joos formeel: "Dat kan Union SG niet tegen Club Brugge"

10:30
16
Verrassing: 'Club Brugge wil Ajax, Lille, Dortmund & co aftroeven voor speler van ... Standard'

Verrassing: 'Club Brugge wil Ajax, Lille, Dortmund & co aftroeven voor speler van ... Standard'

10:00
3
Herman Van Holsbeeck is terug in de voetbalwereld en breekt de stilte

Herman Van Holsbeeck is terug in de voetbalwereld en breekt de stilte

08:00
3
Drama voor ex-doelman Anderlecht: na vier wedstrijden en één assist is het al over en sluiten

Drama voor ex-doelman Anderlecht: na vier wedstrijden en één assist is het al over en sluiten

08:20
Droomtransfer voor vele miljoenen komt dichterbij voor goudhaantje Club Brugge: ex-coach legt uit

Droomtransfer voor vele miljoenen komt dichterbij voor goudhaantje Club Brugge: ex-coach legt uit

08:40
4
Kassa kassa? 'PSV wil Newcastle & co aftroeven voor sterkhouder KRC Genk'

Kassa kassa? 'PSV wil Newcastle & co aftroeven voor sterkhouder KRC Genk'

09:30
1
Analisten zeer helder over Diakhon en Leko

Analisten zeer helder over Diakhon en Leko

07:20
Een fortuin kwijt? USA lijkt duidelijk statement te maken in verband met WK 2026

Een fortuin kwijt? USA lijkt duidelijk statement te maken in verband met WK 2026

07:40
27
Komt er een héél opvallende terugkeer aan? 'Kasper Dolberg is aangeboden bij RSC Anderlecht en... Club Brugge'

Komt er een héél opvallende terugkeer aan? 'Kasper Dolberg is aangeboden bij RSC Anderlecht en... Club Brugge'

22:30
15
De eerste twee halvefinalisten in de Champions League zijn gekend

De eerste twee halvefinalisten in de Champions League zijn gekend

23:00
7
Woorden van Nicky Hayen keren als een boemerang terug: "Nog nooit gehoord van een trainer van een profclub"

Woorden van Nicky Hayen keren als een boemerang terug: "Nog nooit gehoord van een trainer van een profclub"

21:40
2

Play-off 1

 Speeldag 2
STVV STVV 1-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 KAA Gent KAA Gent

Play-off 2

 Speeldag 2
Charleroi Charleroi 2-1 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Westerlo Westerlo
KRC Genk KRC Genk 0-0 OH Leuven OH Leuven

Play-off 3

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 3-0 La Louvière La Louvière
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

