Ex-speler Charleroi en Standard (met zoon bij Anderlecht) kent verdict na vijf jaar juridische strijd

Het zijn moeilijke jaren geweest voor Geoffrey Mujangi Bia. De gewezen speler van onder meer Standard stond al vijf jaar op de radar van Justitie. Maar hij is nu eindelijk vrijgesproken. Een grote opluchting voor de creatieve speler.

Sportief gezien heeft Geoffrey Mujangi Bia sinds zijn laatste passage bij Ganshoren een pauze ingelast in zijn carrière. Hij helpt onder meer zijn zoon Adjani om stap voor stap door te groeien bij Anderlecht, waar die uitblinkt bij de U18 en intussen ook al zijn profdebuut maakte bij de RSCA Futures.

Een kweek zonder zijn medeweten

Op persoonlijk vlak kwam de voormalige winger van Standard en Charleroi in de problemen met justitie na de ontdekking van 1.330 cannabisplanten in de kelder van zijn appartementsgebouw in Zellik in juni 2021.

Hij had aan de politie uitgelegd dat hij niet betrokken was bij die activiteit: de kelder zou gebruikt zijn door een Albanese bouwvakker om er materiaal op te slaan. De zaak belandde voor het Brusselse hof van Beroep, zo meldt La Dernière Heure.

Mujangi Bia eindelijk vrijgesproken

Intussen is het verdict gevallen, en dat zorgde voor een grote opluchting bij Geoffrey Mujangi Bia: hij is vrijgesproken. Vertegenwoordigd door meester Yannick De Vlaemynck benadrukte de ex-Rode Duivel dat hij niet over de sleutel beschikte van de kelderdeur van zijn huurder.

Er werden bovendien geen DNA-sporen van hem aangetroffen op de locatie, wat het Hof van Beroep sterkte in zijn beslissing. Vijf jaar na de feiten kan Geoffrey Mujangi Bia dit dossier eindelijk achter zich laten.