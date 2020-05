Mylan Carrasco (jongere broer van) jaar langer in hoogste amateurklasse

Contractnieuws uit de bovenste regionen van de eerste amateurklasse. Mylan Carrasco en KSK Heist hebben een nieuwe overeenkomst bereikt.

Mylan Carrasco gaat volgend seizoen aan zijn tweede jaar bij KSK Heist beginnen. De 25-jarige winger heeft zijn contract met één seizoen verlengd bij de club die op een vierde plaats (eindronde) stond bij de stopzetting van de hoogste klasse.

De jongere broer van Rode Duivel Yannick Carrasco was voornamelijk invaller bij Heist. In het verleden kwam hij uit in de lagere regionen van het Spaanse voetbal en lag hij samen met Yannick onder contract bij Atlético Madrid (2015/16). Mylan trainde toen bij de B-kern. In het seizoen 2017/18 was hij basisspeler bij Geel in de hoogste amateurklasse.