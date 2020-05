Duitse topref is voorstander van voetbal zonder publiek: "Aangenamer fluiten"

Niet iedereen lijkt ongelukkig te zijn voetbal voorlopig te moeten aanschouwen zonder publiek. Fans, analisten en spelers kwamen allemaal al met verschillende klachten over de aangepaste manier van voetbal, maar voor scheidsrechters is het nu net makkelijker.

Dat liet de Duitse topref Felix Brych alvast weten. In Bild komt Brych terug op het voorbije weekend, waarin hij de leiding had over het duel tussen Augsburg en Wolfsburg.

"Het was aangenamer en leuker om te fluiten dit weekend. Ik merkte het al meteen tijdens de opwarming. Spelers en trainers waren ontspannen en keken er naar uit om opnieuw op het veld te staan. Tijdens de wedstrijd kon er dan af en toe ook wel eens een rustige babbel plaatsvinden."

Het moet wel even wennen zijn. Van bomvolle stadions, vol met duizenden supporters die elke beslissing van een scheidsrechter op de korrel nemen naar de kille stilte van de lege stadions.