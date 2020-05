Gilles De Bilde juicht aanblijven Martinez toe: "Vol met deze selectie gaan voor wereldtitel in 2022"

Dat Roberto Martinez heeft bijgetekend dat kunnen we alleen maar toejuichen en ook VTM-analist Gilles De Bilde is tevreden dat Martinez langer aan het roer blijft.

"Je kan niet anders dan tevreden zijn", vertelde De Bilde aan het VTM Nieuws. "Hij kwam van een middenmotor uit de Premier League en niemand wist wat we konden verwachten. Maar hij heeft het uitstekend gedaan. Streng als het moet, maar vaak ook de spelers gepast loslaten. En dat resulteerde in die derde plek op het WK als hoogtepunt."

Martinez heeft dus al bewezen een goede coach te zijn, maar de Spanjaard is ook op vele andere vlakken belangrijk. "Hij werkt ook mee aan de toekomst van het Belgische voetbal. Zo zal hij ook zelf een nieuwe technisch directeur aannemen."

Het volgende doel van Martinez is het EK 2021, maar ook het WK 2022 is een doel op zich. "Martinez is belangrijk om de selectie bij elkaar te houden. Sommige jongens die twijfelen zoals Dembélé en Fellaini zouden zo kunnen terugkeren en ook Kompany en Vermaelen die al wat ouder zijn kunnen overtuigd worden om nog mee naar het WK 2022 te gaan. En dan gaan ze voor de wereldtitel, uiteraard."