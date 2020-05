'Juventus wil besparen en gaat Cristiano Ronaldo verpatsen aan Europese grootmacht'

Cristiano Ronaldo werd de voorbije weken meermaals aan een transfer gelinkt. Ook PSG ruikt een kans om de Portugees binnen te halen.

Het is The Sun die met het nieuws op de proppen komt. Juventus moet besparen en ziet in een verkoop van Cristiano Ronaldo dé manier richting snel geld.

PSG heeft alvast oren naar de komst van CR7. Al zal de Franse landskampioen eerst Neymar moeten verpatsen. De Braziliaan staat nog steeds in de belangstelling van FC Barcelona en Real Madrid.