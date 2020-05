Peter Bossaert, CEO van de voetbalbond, is ambitieus na verlenging Martinez: "Het is het doel om de volgende jaren in die top 10 te blijven"

Ook de CEO van de voetbalbond, Peter Bossaert, is in de wolken met de contractverlenging van Roberto Martinez. Tijdens de persconferentie sprak Bossaert dan ook zijn tevredenheid uit en gaf hij een blik op de toekomst.

Het hele land is opgetogen met de contractverlening van Roberto Martinez, die in 2018 de Belgen naar een derde plaats op het WK loodste. Ook Peter Bossaert is opgetogen dat we de komende twee jaar nog kunnen genieten van Roberto Martinez aan het roer.

"Ik ben enorm trots en gelukkig dat we Roberto langer aan boord kunnen houden. Het is niet alleen goed nieuws voor de Rode Duivels, maar ook voor het Belgische voetbal. Met Martinez hebben we iemand die nauw meewerkte aan de uitbouw van het Belgische voetbal voor de komende generaties."

"Natuurlijk heeft het coronavirus zijn invloed gehad op de onderhandelingen, maar de inenties waren langs beide kanten van in het begin duidelijk. Zowel de voetbalbond als Roberto Martinez wouden langer met elkaar door, zeker met het EK 2021 in aantocht. Het EK is een van de belangrijkste evenementen in de geschieden van de Rode Duivels en we zijn blij dat we dat samen met Martinez kunnen beleven."

Bossaert is enorm trots op wat Martinez tot nu al verwezenlijkt heeft en kijkt ook meteen naar de toekomst. "Martinez heeft deze ploeg naar de top van de FIFA-wereldranking gebracht. Hij is een topcoach en een echte gentlemen."

Het doel van Martinez is duidelijk. "We willen het EK winnen. Maar vooral, we willen ook de komende 10 jaar in de top 10 blijven van de wereldranking. En daarvoor hebben we met Martinez de juiste man op de juiste plek.