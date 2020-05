UEFA-voorzitter Ceferin laat zich niet afschrikken door virus: "Snel weer voetballen met publiek"

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin gelooft in een snelle heropstart van het voetbal. Volgens de Sloveen gaat het dan ook niet lang meer duren vooraleer supporters weer zullen toegelaten worden in de stadions.

"Ik twijfel er niet aan dat we het virus onder controle hebben. We nemen de juiste maatregelen en zijn voorzichtiger geworden. We moeten het virus serieus nemen, maar ik blijf optimistisch. Ik geloof niet in die apocalyptische verhalen over een tweede of derde golf", was Ceferin duidelijk.

Zorgen maakt Ceferin zich dus duidelijk niet. "Dat hoeft niet. We managen het virus goed en zullen alle aanbevelingen van de overheden goed opvolgen, maar ik geloof dat er snel weer het normale voetbal zal zijn. Mét supporters."

Voetbal zoals we nu zien in de Bundesliga is dus van korte duur volgens Ceferin. "We moeten eerst van dit verdomde virus afgeraken, maar het voetbal zal niet veranderen hierna. Dat deed het ook niet na de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog. Ik hoor altijd dat de wereld niet meer hetzelfde zal zijn na dit virus, maar wie zegt dat de wereld niet beter zal zijn?"