Borussia Mönchengladbach speelt dit weekend voor 20.000 supporters... van karton

Deze zaterdagmiddag zal Borussia Mönchengladbach Bayer Leverkusen ontvangen voor een wedstrijd in de Bundesliga. Het is geen derby, want er ligt 50 kilometer tussen de twee steden, maar het wordt wel een bijzondere ontmoeting.

Deze keer zullen de supporters het spel niet kunnen bijwonen. Op initiatief van een groep Borussia-supporters was het mogelijk om foto's te laten plaatsen op kartonnen dozen die door de medewerkers van de club op de tribunes werden opgesteld. Het project, aangemoedigd door het management van Borussia Mönchengladbach, is een succes. De club meldt dat er al 12.000 kartonnen fans in het stadion zijn geplaatst. In totaal hebben 20.000 mensen betaald om deel te nemen aan dit project.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Bor. Mönchengladbach - Bayer Leverkusen live op Voetbalkrant.com vanaf 15:30 (23/05).