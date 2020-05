Dromen van Duivels en EK: "Ik zit nu in een stabiele omgeving, mijn tijd komt wel"

Dodi Lukebakio heeft het dit seizoen moeilijker bij Hertha Berlijn dan vorig seizoen. Dat is ook aan zijn doelpuntenproductie te zien: vijf dit seizoen tegenover tien vorig seizoen.

Hertha betaalde nochtans 20 miljoen voor hem, dus de verwachtingen zijn wel hoog. "Dat bedrag heeft geen invloed op mijn spel", zegt hij in HLN. "Het is nu eenmaal de markt, ik heb die prijs niet bepaald. Ik kan er niks aan veranderen. Waarom dan twijfelen? Ik bleef mezelf."

Hij heeft wel nog een jaar tijd om Roberto Martinez te overtuigen. Die was positief over hem, maar riep hem nog niet op. "Dat is geen teleurstelling. De hoop is wel gebleven, het is een droom om voor mijn land te spelen. Het is aan mij om meneer Martínez te charmeren. Ik zit nu in een stabiele omgeving, in een goed kampioenschap. Ik moet rustig blijven. Mijn tijd komt wel."