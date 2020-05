Italiaanse bondscoach vreest voor het EK volgende zomer: "Spelers zullen uitgeblust zijn"

Roberto Mancini hoopt dat de rust snel weer terugkeert in het Italiaanse voetbal. De Italiaanse bondscoach vreest dat een te volle kalender een grote tol zal eisen voor zijn spelers.

"Ik hoop dat deze chaos zo snel mogelijk achter de rug is, zodat we weer rustig kunnen voetballen. Hoe langer we voetbal uitstellen, hoe meer wedstrijden volgend seizoen elkaar in snel tempo zullen opvolgen", vreest Mancini.

"Te veel wedstrijden zijn niet goed voor mijn spelers. Ik vrees dat ze dan niet in goede conditie zullen zijn wanneer het EK begint. Sommige spelers zullen uitgeblust zijn."

In Italië wordt er geopperd om het seizoen weer aan te vatten. Het land is echter zwaar getroffen door het virus en een heropstart is nog niet meteen in aanzicht. Sommige clubs hebben de trainingen wel al hervat, maar zelfs bij de clubs blijven er spelers besmet geraken.