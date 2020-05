Ex-speler van Racing Genk is te duur voor Franse kampioen

Kalidou Koulibaly is op weg naar de uitgang bij Napoli. De Senegalese verdediger lijkt vooral op weg naar de Premier League. Ook PSG was een optie, maar daar lijkt de ex-verdediger van Racing Genk niet naartoe te gaan.

Koulibaly speelde de afgelopen twee seizoenen uitstekend, zowel in de Champions League als in de Serie A. De 28-jarige Senegalees staat dus in de belangstelling van de meest prestigieuze clubs en kon rekenen op interesse van PSG.

Maar volgens le Parisien is de Parijse club van mening dat het bedrag dat Napoli vraagt (tussen 50 en 70 miljoen euro) te veel zou zijn en zo zou PSG het spoor naar de ex-verdediger van Racing Genk laten vallen.

Koulibaly zou daarom naar de Premier League gaan. Liverpool, maar vooral Manchester United zouden veel interesse tonen. Bij PSG zouden ze hun pijlen nu richten op Caglar Söyüncü, de Turkse verdediger van Leicester City.