Jeugdproduct van Gent en ex-speler van Lierse K. kijkt uit naar promotie: "RWDM verdient plaats in 1B"

Naïm Boujouh komt sinds het begin van 2020 uit voor RWDM en zet straks de stap naar eerste klasse B. Daar kan hij zijn eerste competitieminuten op professioneel niveau verzamelen.

Naïm Boujouh genoot zijn jeugdopleiding bij KAA Gent en belandde via Oostende, Helmond, Lierse Kempenzonen en Dessel Sport in het begin van dit jaar bij RWDM. Bij de club uit Molenbeek was hij vanaf dag 1 basisspeler en bleef hij na Nieuwjaar ongeslagen.

Door de slachtoffers in 1B en de proflicentie van RWDM maakt Boujouh volgend seizoen de overstap uit eerste amateur naar het profniveau. "Dit is een droom die werkelijkheid wordt", legt de 23-jarige verdediger uit bij Gazet van Antwerpen.

Brusselse derby

RWDM stond na 24 speeldagen pas zesde in de hoogste amateurafdeling, maar maakt wel de overstap naar 1B. "RWDM verdient ook zijn plaats in 1B. Als je kijkt naar onze accommodatie, onze structuur en de beleving van onze supporters, dan horen we zeker thuis in het professioneel voetbal", legt Boujouh uit.

En dan is er uiteraard de Brusselse derby tegen Union volgend seizoen. Minstens vier keer zelfs. "De Brusselse derby tegen Union, die volgend seizoen vier keer op het programma staat, is een wedstrijd die nu al erg leeft bij iedereen die een hart heeft voor de club", besluit hij.