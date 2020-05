Nu de promotiefinale er zo goed als zeker komt: wat met de 15 (!) aflopende contracten bij OHL? "Er zijn geen precedenten"

Het beloven erg drukke weken te worden in de bestuurskamer van OH Leuven. Nu het een uitgemaakte zaak lijkt dat de promotiefinale hoe dan ook gespeeld zal worden, is het nog maar de vraag over welk team Vincent Euvrard zal kunnen beschikken in deze cruciale partij.

Het contract van maar liefst vijftien Leuvense spelers loopt af op 30 juni. Het gaat om volgend lijstje: Van Hyfte, Perbet, Kotysch, Hubert, Duplus, Tshimanga, Keet, Henkinet, Aguemon, Croizet, Mbombo, Schuermans, Van den Bergh, Sowah en Laes.

Peter Willems, CEO van OHL, gaf vorig weekend in een online persconferentie al aan dat het vormen van de kern een wel erg moeilijke opdracht zal worden. Er moeten immers spelers gevonden worden die met OHL in zee willen gaan, ongeacht of het komend seizoen zal uitkomen in 1A of 1B. Dat dit ook budgettair een hachelijke oefening wordt, hoeft geen betoog.

"Wat met tekengelden, pensioensparen...?"

We belden met Sebastien Stassin, die actief is bij spelersvakbond Sporta. Hij weet als geen ander dat dit een ongeziene situatie is. "Eerlijk waar: we weten het zelf niet. Er is geen enkel precedent voor deze situatie. Tot dusver zijn er ook nog geen OHL-spelers bij ons geweest die hieromtrent vragen hadden."

"Toch zijn er enkele modaliteiten waar ik me vragen bij stel. Wat met spelers die een clausule in hun contract hebben opgenomen voor een automatische verlenging in het geval van promotie? Gaat dit bij OHL nu al in werking treden?"

Ook wat betreft het contracteren van nieuwe spelers/verlengen van contracten, is het onduidelijkheid troef. "Ze gaan bijna niet anders kunnen dan twee exemplaren opmaken: eentje voor 1A en eentje voor 1B. Maar de verschillen in tekengelden en pensioensparen zijn vaak erg groot. Ik ben benieuwd wat Leuven daarmee gaat doen", besluit Sebastien Stassin, die vroeger onder meer voor Cercle Brugge, KV Oostende en Zulte Waregem uitkwam.