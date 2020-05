Aanvallende middenvelder met "goal van het decennium" verlaat Dortmund aan het einde van het seizoen

Opvallend nieuws uit de Bundesliga. Mario Götze zal Borussia Dortmund verlaten aan het einde van het seizoen. Götze speelde zowel bij de jeugd als bij de eerste ploeg van de Duitse topclub.

Mario Götze speelde ook even bij Bayern München, maar hij kon zijn liefde voor Dortmund niet wegsteken. De aanvallende middenvelder is dit seizoen aan zijn tiende jaar bezig bij de Duitse topclub, maar het zal meteen ook zijn laatste zijn.

Michael Zorc, de sportieve directeur van Dortmund, heeft net voor de wedstrijd tegen Wolfsburg namelijk laten weten dat Götze de club aan het einde van het seizoen zal verlaten.

In eigen land is Götze enorm populair. Hij scoorde in de WK-finale van 2014 het beslissende doelpunt, waardoor Duitsland de wereldtitel kon binnenhalen. Voor de kijkers van de ARD-Sportschau werd het doelpunt zelfs verkozen tot ‘goal van het decennium’.