Bayern heeft geen tegenstand aan Eintract Frankfurt en boekt belangrijke zege

Bayern München ontving in eigen huis Eintract Frankfurt, de ploeg die het ontslag inleidde van de vorige coach. Ondertussen dus geen Niko Kovac, maar Hansi Flick aan het roer bij Bayern en deze keer kwam Bayern wel sterk voor de dag.

Bayern greep Eintracht Frankfurt vanaf het begin bij de keel en dat resulteerde na 17 minuten in een eerste doelpunt. Goretzka rondde een mooie combinatie af op assist van Müller.

Bayern ging op dit elan voort en na een mooie voorzet van Davies kon Müller ook een doelpunt achter zijn naam zetten. Met een 2-0 voorsprong ging Bayern dan ook rusten.

Ook in de tweede helft was het voornamelijk al Bayern dat de klok sloeg en wanneer Coman met een gemeten voorzet Lewandowski vond, stond de 3-0 op het bord en leek de wedstrijd gespeeld.

Maar dat was zonder Martin Hinteregger gerekend. De Oostenrijkse centrale verdediger slaagde er op twee minuten tijd in om twee keer te scoren op een stilstaande fase en bracht zo weer spanning in de wedstrijd. Met zijn twee doelpunten wordt Hinteregger ook topschutter van Eintracht Frankfurt.

Lang duurde de spanning echter niet. Na knullig verdedigen van Gelson Fernandes kon Alphonso Davies de voorspring weer uitdiepen en ook Hinteregger scoorde een derde keer, ditmaal in eigen doel.

Met de overwinning vergroot Bayern de voorsprong op Dortmund weer tot vier punten. Aankomende dinsdag staan de twee ploegen tegenover elkaar.