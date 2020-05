Beerschot-supporters blijven massaal abonnementen kopen, ondanks dat ze nog niet weten in welke reeks ze zullen aantreden

Of hun club volgend seizoen actief zal zijn in de Jupiler Pro League, dat weten de supporters van Beerschot nog niet. Maar toch blijven de fans massaal abonnementen aankopen.

De verkoop van abonnementen bij Beerschot ging zaterdag van start en de club heeft er ondertussen al heel wat verkocht. Zo kregen de trouwe abonnees als eerste de kans om hun abonnement te verlengen met 10% korting.

Dat klonk voor maar liefst 1000 supporters als muziek in de oren en zij besloten dan ook vrijwel meteen om hun abonnement te verlengen. Daarnaast kozen er ook nog eens 600 supporters om daar meteen een truitje bij te kopen. Zo zag Beerschot al meteen heel wat geld binnenstromen.

De trouw van de supporters is bewonderenswaardig. Zij weten immers nog niet in welke reeks hun club volgend seizoen zal aantreden. De club heeft de intentie om de promotiefinale nog af te werken, waarin het een 1-0 voorsprong te verdedigen heeft tegen OH Leuven.