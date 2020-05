Thorgan Hazard na zijn sterke prestatie opnieuw een basisplaats voor Dortmund, Jadon Sancho nogmaals op de bank

Deze middag krijgt Borussia Dortmund weer de kans om (even?) dichterbij te sluipen op Bayern München in de Bundesliga. De Duitse topclub speelt op het veld van Wolfsburg. Thorgan Hazard staat, net zoals vorige week, in de basis.

Dortmund staat op dit moment op de tweede plaats in de Bundesliga. Ze lopen vier punten achter op Bayern München. Met Wolfsburg komen ze vandaag een stugge tegenstander tegen, want de club van Koen Casteels staat op de zesde plaats. Thorgan Hazard krijgt na zijn uitstekende prestatie van vorige week tegen Schalke 04 opnieuw een basisplaats. Ook Erling Haaland, het jonge fenomeen, zal starten. Jadon Sancho zit, net zoals vorige week, op de bank, maar hij zou last hebben van een lichte kuitblessure. 🚨 Our Starting XI against Wolfsburg 🚨 pic.twitter.com/Z53zVWarrN — Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 23, 2020





Volg VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund live op Voetbalkrant.com vanaf 15:30.