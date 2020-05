Ideetje voor in België? Voor 19 euro 'zit' u bij Borussia Mönchengladbach in het stadion

De club heeft een actie gelanceerd waarbij elke fan voor 19 euro een kartonnen uitgesneden versie van zichzelf kan kopen en zo in het stadion aanwezig kan zijn. Maar liefst 13.000 supporters gingen daarop in.

Geen slecht idee voor Belgische clubs die ook nog een centje willen bijverdienen?

