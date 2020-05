Kabasele slaat terug na kritiek op sociale media: "We krijgen elke week één injectie met COVID-19"

“Mijn zoon is vijf maanden oud en kampt met ademhalingsproblemen. Ik heb geen zin om naar huis te komen en hem in gevaar te brengen”, aldus Deeney. Een criticaster legde op Twitter de link met de degradatieproblemen van Watford en haalde uit:

“Ik heb nog nooit echt een mening gehad over Watford voor dit alles, maar ze hebben zich doorheen deze situatie verachtelijk gedragen”, klinkt het bij Neil Peter. “Hun tactiek om degradatie te vermijden, is ridicuul. Ik zou me schamen als ik een Watford-supporter was.”

Kabasele reageerde ironisch: “Laat me onze tactiek uitleggen. We krijgen elke week één injectie met COVID-19. Daarbij trekken we een strootje om te bekijken welke speler of staflid het virus krijgt zodat we zeker nooit meer hoeven te spelen dus degradatie vermijden.”

So let me explain our tactic : we are doing one injection of #covid19 once a week. We draw the player/membre of staff who get it like this we are sur that we never play again and avoid relegation 🤦🏾‍♂️#watfordfc https://t.co/FdfMF4vqoB