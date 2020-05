Cyriel Dessers: onbemind bij OHL en Lokeren, held in Nederland

Het kan verkeren in het voetbal. Cyriel Dessers stond op zijn 18 jaar al bekend als een veelscorer. Bij de beloften van OHL liet hij de netten om de haverklap bol staan, maar toch kwam de echte doorbraak pas in Nederland.

Dessers heeft een neus voor goals. Met 21 goals in 21 matchen bij de Leuvense beloften hoorde België een eerste keer zijn naam. De roep bij de fans van OHL om hem op te nemen in de eerste ploeg was groot. Maar in 2014 was OHL nog een duiventil en liepen er heel wat nobele onbekende buitenlanders rond die de voorkeur kregen.

Dessers speelde uiteindelijk maar één match in de hoofdmacht van de Leuvenaars. Daarna ging het richting Lokeren, waar het eerst onder Peter Maes nog vrij goed ging, maar onder Georges Leekens kreeg hij nog amper kansen. In 2016 zette hij de stap naar NAC Breda en daar herinneren ze zich de spits nog heel goed.

Met maar liefst 29 doelpunten leidde hij hen terug naar de Eredivisie. Hij verdiende er een transfer naar FC Utrecht mee, maar daar liep het door omstandigheden niet zoals hij verwachtte. Heracles Almelo verloste hem er uit zijn lijden met een huurbeurt en dat werd een succesverhaal. Dessers werd dit seizoen medetopschutter in de Eredivisie met 15 goals.

Vergelijking met Vleminckx?

Genk wil nu 4-5 miljoen voor hem neerleggen. Opmerkelijk voor een jongen die Utrecht uiteindelijk maar 350.000 euro gekost heeft. Op zijn 25ste moet Dessers in de fleur van zijn carrière zitten, maar nu al worden er vergelijkingen gemaakt met Bjorn Vleminckx, die bij Club Brugge zijn naam en faam nooit meer kon waarmaken.

In de Eredivisie is het inderdaad makkelijker scoren dan in België, maar Dessers kent de competitie en heeft meer atletische kwaliteiten dan zijn illustere voorganger. Of Genk voor hem de juiste keuze is, moet de toekomst uitwijzen, maar het is een meer dan berekend risico.