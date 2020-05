'Barcelona heeft voor eind juni enorm geldbedrag nodig om continuïteit te garanderen'

FC Barcelona heeft financiële kopzorgen. Het is al langer geweten dat de Catalaanse grootmacht in het rood staat, maar nu is het duidelijk dat er ook dringend cash nodig is.

De Spaanse topclubs torsen één voor één een enorme schuldenberg met zich mee. Maar voor FC Barcelona is het echt wel vijf voor twaalf. De voorbije weken passeerden een pak geruchten over de (gedwongen) verkoop van spelers. ESPN weet dat Barça voor eind juni zeventig miljoen euro nodig heeft om de continuïteit te garanderen. Jackpot? Héél moeilijk Zo’n bedrag kan natuurlijk worden verzameld met de verkoop van één topspeler, maar eventuele gegadigden weten dat Barça geld nodig heeft. Met andere woorden: de jackpot winnen voor een speler is allesbehalve een sinecure.