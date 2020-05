'Racing Genk gaat de strijd aan met Italiaanse clubs om jeugdproduct Arsenal'

Ianis Hagi mag dan niet het grootste transfersucces geworden zijn voor Racing Genk, de club blijft op de markt actief zoeken naar Roemeens talent. Nu zouden ze bij Genk hun pijlen hebben gericht op Vlad Dragomir.

De Roemeense spelmaker van 21 jaar is een jeugdproduct van Arsenal, maar koos in 2018 voor speelgelegenheid in de Serie B. Sindsdien is Dragomir een dragende kracht bij Perugia.

De middenvelder debuteerde in 2015 als 15-jarige bij Poli Timisoara, waarna Arsenal meteen toesloeg en het talent een contract aanbood. Arsène Wenger vergelijk de speelstijl van Dragomir toen nog met voormalig wonderkind, Jack Wilshere.

Maar net zoals zijn Engelse voorganger had Dragomir moeite om zijn reputatie waar te maken. In 2016 werd hij nog opgenomen in de lijst met grootste talenten die geboren waren in 1999.

Toen zijn contract bij Arsenal afliep, koos Dragomir voor een avontuur in de Italiaanse tweede klasse. Daar liet de Roemeen wel al zien over een goede vista te beschikken. Iets wat ook Genk is opgevallen.

In de strijd om het talent moet Racing Genk wel zien af te rekenen met de concurrentie van Cagliari, Genoa, Sampdoria, Udinese en Empoli.