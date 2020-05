🎥 Alphonso Davies stelt immense snelheid weer tentoon: "Hij staat fout gepositioneerd, maar dan is het even 'Meep, meep, hier komt de FC Bayern Road Runner'"

Alphonso Davies werd dit seizoen omgeschoold tot linksback en de Canadees doet het uitstekend. Zo houdt hij miljoenenaankoop Lucas Hernandez op de bank.

Davies heeft een immens wapen, zijn snelheid. Ook in de wedstrijd tegen Borussia Dortmund liet hij weer zijn pijlsnel te zijn. Erling Haaland, toch ook absoluut geen trage speler, werd in een mum van tijd weer ingehaald. Ondanks de toch wel grote afstand tussen beide spelers.

Davies zelf is zich bewust van zijn wapen en probeert dat dan ook zo vaak mogelijk te gebruiken. "Ik weet van mezelf dat ik niet altijd goed opgesteld sta, maar gelukkige heb ik mijn snelheid. Dat probeer ik dan te gebruiken om dat goed te maken."

Thomas Müller was na de wedstrijd dan ook lovend over de Canadees. "Alphonso is een speler met enorm veel kracht en snelheid. Hij staat soms niet goed opgesteld, maar maakt dat dan goed met zijn snelheid. Soms denkt een speler dat hij tijd heeft, maar dan komt 'Meep, meep, FC Bayern Road Runner' eraan", lacht de Duitser.