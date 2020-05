Nationale doelman Engeland openhartig nadat hij door diep dal ging: "Toen ik heb ik professionele hulp gezocht"

Joe Hart was de nummer één bij Engeland en stond ook in doel bij Manchester City, tot hij Pep Guardiola tegenkwam. De Spaanse coach zag het niet zitten in de Engelse doelman en stuurde aan op zijn vertrek.

De doelman heeft die teleurstelling ondertussen wel verwerkt, maar in een openhartig interview met The Guardian komt Hart terug op die moeilijke periode. "Ik heb mijn vertrek bij Manchester City moeten verwerken met professionele hulp. Ik kon het niet accepteren dat ik zomaar aan de kant geschoven werd."

"Dat is mijn mentaliteit en het is dankzij die mentalitteit dat ik jarenlang aan de top heb meegedraaid. Je moet zo arrogant zijn dat je jezelf meteen afvraagt waarom iemand niet voor jou kiest. Ik begreep toen niet waarom ik zomaar opzij werd geschoven. Toen heb ik de hulp ingeroepen van een sportpsycholoog."

Hart bekent dat die professionele hulp enorm hielp. "Ik had moeite om te begrijpen waarom ik niet in doel werd gezet. Ik twijfelde aan mezelf. En dan vroeg de pscycholoog aan mij of ik vergeten was hoe ik doel moest staan. 'Als het dat niet is, dan zal het wel een andere reden hebben' vertelde hij mij."

"Het was toen dat ik door had dat het niet aan mij lag, maar dat er nu soms eenmaal mensen anders over voetbal nadenken. Sindsdien communiceer ik ook vaker met de coach. En dat helpt."

Ondanks dat Guardiola het niet in hem zag zitten, heeft Hart geen enkel probleem met de Spanjaard. "Hij is altijd eerlijk tegen mij geweest. Hij had een bepaalde voetbalvisie en daar paste ik niet in. Daar respecteer ik hem ook voor. Als hij iets denkt, wijkt hij daar niet van af."