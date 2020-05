Spektakelrijke wedstrijd tussen RB Leipzig en Herta Berlijn eindigt op een gelijkspel

RB Leipzig heeft vandaag dure punten laten liggen in de strijd om de titel. Ze konden dichter komen op Dortmund, de nummer twee in het klassement, maar ze bleven op een 2-2 gelijkspel steken tegen Herta Berlijn.

De wedstrijd begon slecht voor RB Leipzig, want Herta Berlijn kwam na 9 minuten op voorsprong dankzij een doelpunt van Marko Grujic. Toch liet de thuisploeg zich niet uit haar lood slagen en een kwartier na het openingsdoelpunt was Klostermann daar met de 1-1.

In de tweede helft moest de ploeg van Timo Werner met tien man verder na een rode kaart voor Marcel Halstenberg. Toch kwamen ze vijf minuten later op voorsprong dankzij een doelpunt van Schick. Jarstein, de doelman van Herta Berlijn, ging serieus in de fout bij het doelpunt. De drie punten kon RB Leipzig echter niet thuis houden, want de Poolse aanvaller Piatek zorgde in de slotfase nog voor de gelijkmaker.