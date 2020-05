Inter gaat nieuwe spitsbroeder van Romelu Lukaku zoeken in de Bundesliga

De kans lijkt groter en groter te worden dat Lautaro Martinez deze zomer vertrekt bij Inter. Er staan heel wat Europese topclubs in de rij voor de Argentijnse aanvaller en voor FC Barcelona zou hij zelfs topprioriteit zijn.

Inter zal dus naar een vervanger moeten zoeken, maar ze hebben al een nieuwe aanvaller op de radar staan. De Italiaanse topclub denkt namelijk aan Matheus Cunha, de Braziliaanse spits van Herta Berlijn. De gesprekken zouden volgens verschillende Football Italia al gestart zijn.

Cunha is nog maar 21 jaar oud, maar dit seizoen is hij helemaal ontbolsterd in de Bundesliga. Hij kwam in januari over van RB Leipzig, omdat hij het daar moeilijk had om in de eerste ploeg te komen, maar bij Herta Berlijn scoorde hij al 4 doelpunten in 7 wedstrijden. Het is niet duidelijk hoeveel Inter zou moeten betalen voor de Braziliaan.