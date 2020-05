Deinze maakt zich op voor 1B: Drie certitudes verlengen contract

Deinze maakt volop werk van zijn kern voor volgend seizoen. Na de titel in Eerste Amateur wil de ploeg van voorzitter Denijs Van De Weghe ook in 1B van zich doen spreken.

De Oost-Vlamingen lieten ietwat verrassend Seppe Brulmans beschikken. Zijn contract werd niet verlengd. Op de clubwebsite pakte Deinze uit met positief nieuws: vaste waarden Youssef Challouk, Flavien Le Postollec (foto) en Arnaud De Greef verlengden hun contract met 2 seizoenen.

De Greef (28), die opgeleid werd bij Anderlecht, deed al 1B-ervaring op bij Westerlo en Eendracht Aalst. Flavien Le Postollec, met zijn 36 ouderdomsdeken bij Deinze, barst van de ervaring.

De Fransman speelde met Brussels, OHL en Eupen nog in de Jupiler Pro League. Ook de Proximus League is hem niet vreemd: hij speelde al 131 wedstrijden in de op een na hoogste klasse.

Voor de 24-jarige linksbuiten Youssef Challouk wordt het de vuurdoop in 1B.