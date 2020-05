Inter geeft het op: toekomst Mertens ligt vast

Waar gaat Dries Mertens spelen? Dat is de vraag die half Italië de voorbije weken bezig hield. De aanvaller is einde contract bij Napoli, maar daar ligt een nieuwe verbintenis klaar. Zijn toekomst lijkt nu vast te liggen.

Chelsea had de hoop op de komst van Mertens al opgegeven en nu geeft ook Inter - dat hem heel graag wilde - het op. “Ik heb een uitstekende relatie met collega Giuntoli”, zegt Inters sportief directeur Piero Ausilio bij Sky Italia. “Ik had recent nog contact met hem. Ik weet niet of Mertens al getekend heeft, maar het zou me niet verbazen dat hij in Napels blijft. Ik begrijp de commotie niet.”

Het contract is nog steeds niet getekend, maar het gaat over details. Napoli heeft de lokale pers al laten weten dat het zo goed als in kannen en kruiken is. De Rode Duivel zou een contract voor twee jaar kunnen tekenen.