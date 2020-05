Ook Roberto Martinez volgt de Bundesliga op de voet: "Lukebakio keerde sterk terug en Bornauw boekt vooruitgang"

Voorlopig is er enkel voetbal te zien in Duitsland, dus volgt bondscoach Roberto Martinez de competitie op de voet.

De Spanjaard laat dan ook zijn licht schijnen over de Belgen die er actief zijn. "Dortmund speelde tot nu toe sterk onder impuls van een uitstekend Hazard. Hij is recent vader geworden en je merkt dat het hem mentaal heeft geholpen tijdens de coronaperiode."

Ook Lukebakio en Boyata presteerden sterk na de rustperiode met Hertha Berlijn. "Lukebakio keerde sterk terug en ook Boyata doet het uitstekend. Ik zag ook dat Bornauw veel vooruitgang heeft geboekt. Hij zit bij de juiste club om stappen te zetten. Hij zal meer en meer verantwoordelijkheid moeten dragen binnen het team."

Bij wie het minder gaat is het Schalke van Benito Raman. De club haalde nul op negen en Raman viel dan nog eens geblesseerd uit. "Raman en Schalke zitten in een vicieuze cirkel. Het is opassen dat je daar niet in verstrikt raakt."

De laatste Belg die Martinez in het oog houdt is Orel Mangala. "Voor Mangala is de terugkeer voorlopig moeilijk geweest." Mangala en Stuttgart strijden om promotie in de tweede klasse, maar wisten nog maar een wedstrijd te winnen sinds de heropstart. Dat deed het wel tegen rechtstreekse concurrent Hamburg.