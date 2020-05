Peter Maes is niet goed van beslissing Lommel: "Je kan negatieve publiciteit niet wegcijferen"

Vanuit een verloren gewaande positie bracht Peter Maes Lommel SK naar een veilige plek. Maar na de overname willen de nieuwe eigenaars van de City Group niet met hem door. Een nieuwe slag voor de geplaagde trainer.

Lommel gaf hem een nieuwe kans, maar na wat hij er neerzette, had hij toch een kans verwacht. "Ik had net weer plezier gevonden in wat ik heel mijn carrière gedaan heb. Winnen. Spelers beter maken. Dat halfjaar Lommel heeft me weer doen inzien dat ik niét uitgeblust ben. Ik kan mezelf wel honderd vragen stellen. Waarom? Waarom niet? Blijkbaar ben ik niet goed genoeg meer voor 1B...", zucht hij in HLN.

"Kijk naar m'n cv. Tweevoudig bekerwinnaar, driemaal play-off 1 en Europa League gespeeld met Lokeren, gepromoveerd en bekerfinale met KV Mechelen,... Waarom kom ik dan zo moeilijk aan de bak? Je kan negatieve publiciteit duidelijk niet zomaar wegcijferen. Dat heeft zeker invloed gehad. Maar dan nog..."