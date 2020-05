Spelers Bayern München stemmen in met loonsverlaging tot aan het einde van het seizoen

De spelers van Bayern München hebben ingestemd met een loonsverlaging tot aan het einde van het seizoen. Ze willen daarmee de club helpen besparen in deze coronatijden.

Lewandowski, Neuer, Kimmich,... ze zullen het allemaal even met wat minder doen. Eerder geraakte al bekend dat de spelers bereid waren 20% in te leven op hun loon tot april. Maar nu hebben de spelers dus ook ingestemd om het loon te verlagen tot het seizoen eindigt.



Wanneer dat seizoen eindigt, is nog niet bekend. Maar dat is niet van belang voor de spelers. “Het doet ons veel plezier dat onze spelers begrip tonen voor de huidige situatie en tot het einde van het seizoen willen inleveren op hun salaris”, klinkt het bij Bayern.

Bayern staat er momenteel goed voor in de competitie. Na de winst op Dortmund staan ze zeven punten voor met nog zes wedstrijden te gaan. Ook in de Champions League ging het goed voor Bayern, na een overtuigende overwinning op Chelsea in de heenwedstrijd.