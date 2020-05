Ook Bundesligaspelers laten zich horen in racismedebat

In de Bundesliga is de 29e speeldag niet onopgemerkt gepasseerd. Veel spelers toonden stil bij het overlijden van de zwarte Amerikaan George Floyd. Floyd overleed na hardhandig optreden van enkele politie-agenten in de Verenigde Staten.

De 20-jarige Jadon Sancho zorgde er met een hattrick mee voor dat Borussia Dortmund met 1-6 won van rode lantaarn Paderborn. Maar vooral zijn viering zal de wereld rondgaan. Een geel shirt met daarop 'Justice for George Floyd'. Ook verdediger Achraf Hakimi kwam bij zijn ploeggenoot staan met hetzelfde opschrift. Ook Thuram brengt eerbetoon Eerder op zondag bracht Marcus Thuram, zoon van Liliam Thuram, ook eerbetoon aan George Floyd. Thuram scoorde de 2-1 en 3-1 en vierde door een knie op de grond te zetten, geheel op de wijze hoe Floyd aan zijn einde is gekomen. Een blanke politie-agent verstikte Floyd door zijn knie op de nek van de zwarte Amerikaan te drukken. ✊ | ✊ | Marcus Thuram pose un genou au sol comme Colin Kaepernick apres son goal contre l’Union Berlin. Un geste fort ! 👏🏿👏 #BlackLivesMatter pic.twitter.com/Nhf9LmTgBC — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) May 31, 2020 De brutale dood van George Floyd heeft in Amerika al dagenlang tot rellen geleid waarbij de poltie het mikpunt is. Ook winkels en warenhuizen worden geplunderd. De gemeenschap van zwarte Afrikanen wil dat het geweld en racisme tegen mensen met een donkere huidskleur eindelijk stopt.