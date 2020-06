Christian Kabasele is niet bang van coronavirus: "Meer schrik voor blessures"

Christian Kabasele kan zich opmaken voor de heropstart van de competitie. Al kijkt de verdediger daar niet echt naar uit.

Kabasele heeft niet echt schrik voor het virus. "Op dat vlak voel ik me veilig. We worden twee keer per week getest. Onze temperatuur wordt gemeten en elke dag vullen we een vragenlijst in. Iedereen die symptomen vertoont wordt niet meer toegelaten op de club", zegt Kabasele aan RTBF.

De echte vrees van Kabasele ligt bij blessures. "We hebben amper drie weken de tijd gehad om ons voor te bereiden. Dat is veel te weinig. Ik vrees voor veel spierblessures."

Kabasele was dit seizoen uitstekend in vorm en kon dus dromen van een selectie voor het EK. "Het klopt dat ik aan een sterk seizoen bezig was. We hadden net voor de stopzetting gewonnen van Liverpool met 3-0. Ik had dit seizoen wel kans gehad om er bij te zijn. Misschien dat ik er volgend jaar ook nog wel bij kan zijn."