Beste verdediger ter wereld? Simpel antwoord voor Liverpool-verdediger Andrew Robertson: "Naar hem kijk ik op"

Het is een beetje een open deur intrappen, iemand van Liverpool laten kiezen wie de beste verdediger ter wereld is volgens hem. Ook voor linksback Andrew Robertson is er geen twijfel: Virgil van Dijk.

In een interview met Sky Sports zegt Robertson dat van Dijk de transfersom van zo'n 85 miljoen euro wel waard was. "Virg is de beste verdediger ter wereld",, is hij zeker van zijn zaak. "Ik vind het geweldig om hem aan mijn zijde te hebben links in de defensie. We hebben een goede verstandhouding, op en naast het veld", aldus Robertson.

Maar daar stopt de lof van de Schot voor de Nederlander nog niet. "Alles wat hij doet is pure klasse. Ik kijk, zoals velen, naar hem op. Een goede leider en we hebben veel vooruitgang geboekt sinds hij erbij is gekomen", spaart Robertson de lof niet.

Vaderfiguur Klopp

Er werd Robertson ook gevraagd wat hij vond van zijn trainer Jurgen Klopp. "Hij is een beejte een vaderfiguur. De ploeg presteert beter door de sfeer die hij gesmeed heeft. Op dit moment is Klopp volgens mij de beste trainer ter wereld."

Als de Premier League hervat, zal Liverpool dat doen met 25 punten voorsprong op eerste achtervolger Manchester City. Niets lijkt Liverpool nog van de titel te kunnen houden (alhoewel we dat ook dachten vóór het coronavirus uitbrak).