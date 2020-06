Heel binnenkort al matchen met publiek in Spanje? Roep wordt steeds luider

In Spanje wordt er vandaag een persconferentie gehouden over de herstart van de Primera Division. In het zwaargetroffen land gaan er nu al stemmen op om dit seizoen nog met publiek te spelen.

Clubs en fans houden een pleidooi om dit seizoen nog supporters toe te laten. Wel op voorwaarde dat elke club dat kan doen. Dat kan pas als elke stad in fase 3 zit. Tegen volgende week zou de helft van het land daarin belanden, maar de hoofdstad Madrid zit momenteel bijvoorbeeld nog in fase 1. De eerste twee speeldagen zal er alvast geen publiek toegelaten worden. Daarna wordt de situatie herbekeken.