Inter-directeur klapt uit de biecht: "Ik had contact met Napoli. Daar ligt de toekomst van Mertens"

Internazionale FC heeft de hoop op de komst van Dries Mertens volledig opgeheven. Frank Lampard droomt er nog steeds van om hem naar Londen te halen, maar de toekomst van de Rode Duivel ligt vast.

De woorden van Piero Ausilio bij SkySports Italia spreken boekdelen. “Ik weet niet of Mertens zijn handtekening al gezet heeft onder het nieuwe contract bij SSC Napoli”, aldus de sportief directeur van Internazionale FC. “Al weet ik dat er een overeenkomst is. Ik had namelijk contact met hen.”

Het is meteen de reden waarom Inter niet langer aandringt op de komst van Mertens. Ook Chelsea FC weet dat het verloren moeite is, maar Frank Lampard wil zich achteraf niet kunnen beklagen dat hij niet alles geprobeerd heeft.

Eind 2019 zat er ruis op de lijn tussen Mertens en Napoli. De excentrieke voorzitter van Partenopei zag in de Rode Duivel één van de aanstokers van de spelersopstand. Desalniettemin was Mertens nooit van plan om zijn tweede thuis te verlaten.

Hard to get, maar...

Mertens is God in Napels. Hij krijgt de kans om helemaal bovenaan de topschutterstand te hijsen. De Rode Duivel speelde de voorbije maanden ‘hard to get’ en krijgt uiteindelijk de cijfertjes op zijn contract die hij zelf wou. Nu nog tekenen…