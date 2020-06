Officieel: Losada drie jaar langer coach bij Beerschot

Wat al enige tijd in de lucht hing, is nu ook officieel bevestigd. Hernan Losada blijft drie seizoenen langer coach van Beerschot.

Beerschot en Losada zaten al langer om de tafel, beide partijen met maar één doel: er samen uitkomen over een nieuw contract. En dat is er nu gekomen, Losada blijft drie jaar langer bij de club.

Losada laat zijn functie als interim-coach achterwege en zal vanaf volgend seizoen in het zadel zitten als hoofdcoach. Dat zal de Argentijn doen met zijn assistenten Frank Dauwen, Will Still en Patrick Nys, die ook een nieuw contract tekenden.

Losada volgde Stijn Vreven op en loodste de club naar de promotiefinale. Daarin verdedigt het tegen OH Leuven een 1-0 voorsprong uit de heenwedstrijd.