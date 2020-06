18 jaar geleden begon het WK 2002 en deze deelnemers zijn vandaag nog steeds actief

Op 31 mei 2002 gaven toenmalig wereldkampoien Frankrijk en Senegal in Seoul de aftrap van de Wereldbeker in Japan en Zuid-Korea. Maar liefst 736 spelers verdedigden de eer van hun land en daarvan zijn er nog enkelen actief.

Achttien jaar lijkt wel een eeuwigheid in het voetbal. Niet veel spelers houden het zo lang vol op het hoogste niveau. Toch zijn er nog enkele spelers die in 2002 aan het WK hebben deelgenomen en vandaag de dag nog actief zijn. Een overzicht.

Gianluigi Buffon - 42 jaar

We beginnen meteen met de meest bekende naam van de lijst. Gigi Buffon is dan geen basisspeler meer, toch maakte de WK-winnaar van 2006 bij Juventus nog elf keer de 90 minuten vol dit seizoen. Buffon was titularis in 2002 en werd in de 1/16 finale uitgeschakeld door gastland Zuid-Korea. Op de Wereldbeker in 1998 was hij ook van de partij, zij het wel als bankzitter.

Zlatan Ibrahimovic - 38 jaar

Zweden bereikte ook de 1/16 finale in Japan en Zuid-Korea, maar daar had Zlatan Ibrahimovic slechts een klein aandeel in. Pas in de derde partij van de groepsfase kreeg hij speeltijd: 2 minuten. Hendrik Larsson was toen de vedette van de Scandinaviërs. In de 1/16 finale kreeg hij drie kwartier (incl. verlengingen), maar Senegal stootte door. Op zijn 38e is Zlatan nog niet uitgevoetbald. Na een avontuur in de MLS trok hij naar AC Milan. Sinds januari scoorde hij vier keer.

Emre Belozoglu - 39 jaar

Een echte legende in het Turkse voetbal. Als speler van Inter Milan schonk hij Turkije aan de zijde van Rustu, Hakan Sukur en Basturk een bronzen WK-medaille. Na tussenstappen bij Newcastle, Fenerbahçe, Atlético Madrid en Basaksehir zit hij nu voor de derde keer bij Fener. Na dit seizoen houdt hij het wel voor bekeken.

Julio César Caceres - 40 jaar

Julio Cesar Caceres brak door als professional bij het Paraguayaanse Olimpia Asuncion en speelt er na vele omzwervingen opnieuw sinds 2018. 2002 was zijn eerste WK en in Duitsland (2006) en Zuid-Afrika (2010) was de verdediger ook aanwezig.

Shinji Ono et Hitoshi Sogahata - 40 jaar

Twee spelers die voor Japan uitkwamen in 2002 hebben hun voetbalschoenen nog steeds niet aan de wilgen gehangen. Het gaat om Shinji Ono en doelman Hitoshi Sogahata. Beide spelers zijn nog actief in hun land. Ono was de eerste Japanner die een Europese trofee wist te winnen. Met Feyenoord won hij de Europa League. Sogahata is reservedoelman bij Kashima Antlers, de club waar hij sinds 1998 (!) onafgebroken voor uitkomt.

Daniel Viteri - 38 jaar

In 2002 was hij reservedoelman bij de selectie van Ecuador. Hij speelde alleen maar voor clubs uit zijn vaderland. Sinds 2018 verdedigt hij de kleuren van Guayaquil City.

Siyabonga Nomvethe - 42 jaar

Deze ex-international is een geval apart. Nomvethe is topschutter aller tijden van de Zuid-Afrikaanse competitie en ging in 2019 op pensioen om in januari terug te keren bij Uthongati in tweede klasse. De Zuid-Afrikaanse spits scoorde in 2002 tegen Slovenië en speelde ook op de wereldbeker in eigen land, waar hij in de laatste match van de groepsfase een invalbeurt kreeg tegen Frankrijk.

Joaquin - 38 jaar

De Spaanse fans zullen de WK-deelname van Joaquin in 2002 niet snel vergeten. In de kwartfinale miste hij als enige Spanjaard tijdens de strafschoppenreeks, terwijl gastland Zuid-Korea vijf keer scoorde. Hij bouwde nog wel een mooie carrière op bij onder meer Valencia, Malaga, Fiorentina en nu opnieuw Real Betis.

Zoran Pavlovic - 43 jaar

Als 43-jarige voetbalt de voormalige Sloveense international niet meer op het hoogste niveau. Nu komt hij uit voor NK Smarto, een regionale club die tussen de derde en vierde afdeling schippert.

Austin Ejide - 36 jaar

Doelmannen stoppen doorgaans op latere leeftijd dan veldspelers dus het is niet verwonderlijk dat er enkele keepers in deze lijst staan. De Nigeriaan zat als 18-jarige op de reservenbank. Acht jaar later in Zuid-Afrika kwam hij ook niet van de bank.

Hussein Abdulghani - 43 jaar

Net zoals Buffon en Ono was Abdulghani ook al aanwezig op de Wereldbeker van 1998. Met Saudi-Arabië stond hij op drie WK's en nu is de middenvelder, omgeschoold tot back, nog steeds actief in de eerste klasse van zijn land.