Beerschot maakt standpunt over eventuele vroegere datum voor terugmatch promotiefinale kenbaar

Voor Beerschot en OHL is 2 augustus de dag waarom het allemaal draait. Dan zal in principe beslist worden welke van deze twee ploegen promoveert naar 1A. Al kan het misschien ook wel vroeger. De Nationale Veiligheidsraad heeft immers meegedeeld dat soortwedstrijden in juli opnieuw kunnen.

Wijzigt de terugwedstrijd van de promotiefinale dan nog van datum. Op de officiële site van Beerschot staat alvast het standpunt van de tweede periodewinnaar te lezen. "Beerschot neemt kennis van de beslissingen van de veiligheidsraad die de opening laten om voetbalwedstrijden al in juli te spelen. Gezien de vele vragen van media en supporters hierover, willen we graag ons standpunt hierover bekendmaken."

Beïnvloeding voorkomen

Dat klinkt als volgt: "Beerschot benadrukt dat de kalendermanager bevoegd is om een wedstrijd te plannen en heeft steeds gevraagd de tweede finalewedstrijd zo snel mogelijk te organiseren om beïnvloeding van de competitie te voorkomen en beide clubs tijd te geven zich fatsoenlijk voor te bereiden op het volgende seizoen."

Hol begrip

Voorlopig weten beide ploegen nog niet in welke competitie ze dan zullen spelen. "Het bemoeilijkt het aantrekken van nieuwe sponsors en het nemen van strategische beslissingen om een gezond financieel beleid te voeren. In die zin is de roep naar een gezond financieel beheer van het dagelijks management van de Pro League een hol begrip."

Daarom ook dat Beerschot op zich wel gewonnen is om de terugmatch van de promotiefinale al in juli in te plannen. "Beide clubs slechts een week voorbereiding geven op het nieuwe seizoen is bovendien onredelijk, onfatsoenlijk en tast de sportieve integriteit van de volgende competitie nu reeds aan. Beerschot heeft dus geen bezwaar om vroeger te moeten spelen."