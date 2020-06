Diego Costa wil zichzelf besparen van celstraf en stelt afkoopsom voor

Diego Costa hangt een gevangenisstraf van zes maanden boven het hoofd. De aanvaller van Atlético Madrid wil deze vermijden door ze af te kopen.

In 2014 gaf Diego Costa ongeveer een miljoen euro te weinig aan bij de belastingen. Ondertussen betaalde de aanvaller dat miljoen wel al terug.

De rechtbank eiste een boete van een half miljoen euro en een celstraf van zes maanden. Maar Costa wil die celstraf het liefst vermijden. De Spaanse spits stelde daarom voor om de straf af te kopen.

Diego Costa wil bovenop de boete van een half miljoen euro ook nog eens 36.500 euro betalen, zodat hij niet de cel in moet. Het ligt in de lijn der verwachting dat de rechter daarmee akkoord zal gaan.

Diego Costa is zeker niet de eerste die in de problemen geraakt met de fiscus in Spanje. Ook andere vedettes zoals Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en Luka Modric kwamen al in opspraak.