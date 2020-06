Eden Hazard flitst op training met hattrick en doet Realfans alvast dromen

Eden Hazard heeft dit seizoen al voldoende blessureleed gekend, maar krijgen we de beste versie van de Rode Duivel nog te zien? Het valt zeker niet uit te sluiten, afgaande op de trainingen bij Real Madrid. Toont hij straks zijn scorend vermogen opnieuw in La Liga?

Uit beelden die de Koninklijke heeft vrijgegeven van een wedstrijdje op training blijkt alvast dat Hazard het nog niet verleerd is. Vooral zijn eerste doelpunt roept herinneringen op van de beste Hazard. U kent het wel: goede aanname, korte draai en dan scoren in de verste hoek. We hebben het hem al zo vaak zien doen.

Nu dus ook weer op training en er volgden nog meer doelpunten. Zijn tweede was wel een makkie: gewoon meelopen en binnenleggen. Zijn derde treffer mocht dan ook weer gezien worden: met de bal aan de voet dook Eden voor doel op en vervolgens knalde hij het leer hoog tegen de netten. De doelman was kansloos.

Hervatten tegen Eibar

Een hattrick dus voor Hazard en zo eentje willen de fans er natuurlijk ook wel zien wanneer de competitie hervat. De eerstvolgende wedstrijd van Real is de thuismatch op 14 juni tegen Eibar. Die gaat op het trainingscentrum Valdebebas door, uiteraard achter gesloten deuren.