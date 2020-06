Premier League stelt nieuwe regels voor en volgt voorbeeld Bundesliga

De Premier League zal deze maand ook weer van start gaan en dus hebben ze in Engeland ook al enkele aanpassingen doorgevoerd.

Net als in de Bundesliga mogen clubs vanaf nu vijf wissels doorvoeren. Ook in Engeland krijgen ze drie momenten tijdens de wedstrijd om te wisselen, plus mag er tijdens de rust gewisseld worden.

In de Premier League mogen voortaan ook negen wisselspelers plaatsnemen op de reservebank, in plaats van zeven wisselspelers.

In de Premier League moeten nog negen speeldagen worden afgewerkt. Aan het kampioenschap van Liverpool lijkt weinig tegen te beginnen, maar de strijd om de Europese plekken en degradatie belooft wel nog spannend te worden.