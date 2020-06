Sancho en Akanji beboet voor clandestien kappersbeurt, Witsel en Hazard op de vingers getikt

Borussia Dortmund riep enkele spelers op het matje omdat ze hun haar hebben laten knippen zonder een mondmasker te dragen. Het ging om Jadon Sancho, Manuel Akanji, Raphaël Guerreiro, Dan-Axel Zagadou en Rode Duivels Axel Witsel en Thorgan Hazard.

Die laatste vier zijn er met een berisping van hun club van af gekomen, maar Sancho en Akanji hebben een boete gekregen van de Duitse profliga. Hoe zwaar die boete is liet DFL niet weten. Wel dat de spelers vijf dagen de tijd hebben om in beroep te gaan.

Sancho and four Dortmund players face quarantine for breaking hygiene rules



The five players broke the hygiene protocol by having their hair cut by a barber who did not wear a face mask. They may now be forced to serve a 14-day quarantine. pic.twitter.com/2drlvavh8A