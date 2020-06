Luka Modric schetst een beeld van de relatie tussen José Mourinho en C. Ronaldo: "Spelers zijn tussen moeten komen om een gevecht te vermijden"

Er verschijnt binnenkort een biografie van Luka Modric en de Kroaat verklapte in de Italiaanse pers al een passage uit zijn boek.

De speler van Real Madrid rakelt een anekdote op over de relatie tussen Cristiano Ronaldo en José Mourinho en gaat terug naar een bekermatch in 2013. "We stonden 2-0 voor, maar volgens Mourinho vervulde Ronaldo niet al zijn defensieve taken. José werd woest en de twee waren flink aan het discussiëren met elkaar", legde de Kroaat uit bij Corriere dello Sport.

"Toen we tijdens de rust op weg waren naar de kleedkamer was Ronaldo net niet aan het huilen. 'Ik doe mijn stinkende best en toch blijft hij me bekritiseren', zei hij. Toen Mourinho in de kleedkamer kwam begon hij opnieuw kritiek te uiten op zijn landgenoot. De gemoederen tussen de twee geraakten verhit en de spelers zijn tussenbeide moeten komen om een gevecht te voorkomen", besloot Modric.