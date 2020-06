'Real Madrid troeft Bayern München af met 100 miljoen euro én heel aanlokkelijk extraatje in strijd om Duits goudhaantje'

Bayern München zal een versnelling hoger moeten schakelen om Kai Havertz naar Beieren te loodsen. Real Madrid heeft Bayer Leverkusen namelijk een héél aanlokkelijk voorstel gedaan.

Bild weet dat De Koninklijke honderd miljoen euro op tafel wil gooien voor Kai Havertz. Bovendien wil Real Madrid de aanvallende middenvelder nog een seizoen laten rijpen bij Bayer Leverkusen.

Vooral die tweede voorwaarde is een belangrijke in de BayArena. Ook Bayern München wil de zevenvoudig Duits international binnenhalen, maar hem meteen weer uitlenen is voor Der Rekordmeister geen optie.